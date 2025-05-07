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Эксперт спрогнозировал потери Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана
Эксперт спрогнозировал потери Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана - 07.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал потери Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана
Репутационные потери грозят французскому производителю боевых самолетов Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана, считает военный аналитик, главный редактор... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:04+0300
2025-05-07T13:04+0300
2025-05-07T13:04+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Репутационные потери грозят французскому производителю боевых самолетов Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС страны сбили пять истребителей при отражении удара Индии, в том числе три Rafale – самолетов французской компании Dassault Aviation. "Если утверждение министра обороны Пакистана о том, что были уничтожены несколько истребителей Rafale французского производства, верно, то это негативным образом скажется на репутации французских боевых самолетов, учитывая, что это одна из новейших версий, которая поставляется ряду зарубежных партнеров Франции", - сказал Коротченко РИА Новости. При этом, по его словам, Париж демонстрирует повышенную маркетинговую активность, продвигая этот истребитель на экспорт. "В то же время для более полного объективного комментария следует все-таки дождаться документальных подтверждений в виде демонстрации обломков указанных машин, для того чтобы понимать, при каких именно обстоятельствах и, собственно, в ходе применения какого пакистанского оружия произошло уничтожение этих машин", - отметил собеседник агентства. Коротченко добавил, что эскалация конфликта может привести к дальнейшему его масштабированию с учетом давних антагонистических противоречий, в том числе пограничного характера. "Поэтому хотелось бы рассчитывать на принятие соответствующих мер деэскалации, в том числе по линии дипломатического содействия со стороны других государств, в целях урегулирования возникшей ситуации", - заявил он.
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индия, пакистан
Эксперт спрогнозировал потери Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана
Коротченко: конфликт Индии и Пакистана негативно скажется на репутации Rafale
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Репутационные потери грозят французскому производителю боевых самолетов Rafale из-за конфликта Индии и Пакистана, считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС страны сбили пять истребителей при отражении удара Индии, в том числе три Rafale – самолетов французской компании Dassault Aviation.
"Если утверждение министра обороны Пакистана о том, что были уничтожены несколько истребителей Rafale французского производства, верно, то это негативным образом скажется на репутации французских боевых самолетов, учитывая, что это одна из новейших версий, которая поставляется ряду зарубежных партнеров Франции", - сказал Коротченко РИА Новости.
При этом, по его словам, Париж демонстрирует повышенную маркетинговую активность, продвигая этот истребитель на экспорт.
"В то же время для более полного объективного комментария следует все-таки дождаться документальных подтверждений в виде демонстрации обломков указанных машин, для того чтобы понимать, при каких именно обстоятельствах и, собственно, в ходе применения какого пакистанского оружия произошло уничтожение этих машин", - отметил собеседник агентства.
Коротченко добавил, что эскалация конфликта может привести к дальнейшему его масштабированию с учетом давних антагонистических противоречий, в том числе пограничного характера.
"Поэтому хотелось бы рассчитывать на принятие соответствующих мер деэскалации, в том числе по линии дипломатического содействия со стороны других государств, в целях урегулирования возникшей ситуации", - заявил он.
При ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек, пишут СМИ