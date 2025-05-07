https://1prime.ru/20250507/rapaport-857368122.html
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле увеличился на 0,7%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:40+0300
2025-05-07T15:40+0300
2025-05-07T15:40+0300
экономика
сша
алроса
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле увеличился на 0,7%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на Индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "Цены на бриллианты резко выросли в начале апреля в ответ на объявления о новых импортных тарифах США, а затем стабилизировались в этом месяце, когда США отложили тарифы на 90 дней. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для камней весом в 1 карат вырос на 0,7% в течение месяца", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в апреле индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата увеличился на 2,8%, весом 0,5 карата - на 0,6%. При этом индекс цен на крупные бриллианты - весом 3 карата - снизился на 0,3%. А с начала текущего года индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата вырос на 13,2%, весом 0,5 карата - увеличился на 2,5%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат снизился на 0,1%, на 3-каратные камни - сократился на 0,9%. В начале апреля генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев заявлял, что видит первые попытки "восстановления" рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях.
https://1prime.ru/20250317/brillianty-855858843.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, алроса
Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%
Rapaport: индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле увеличился на 0,7%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на Индекс RapNet Diamond Index (RAPI).
"Цены на бриллианты резко выросли в начале апреля в ответ на объявления о новых импортных тарифах США, а затем стабилизировались в этом месяце, когда США отложили тарифы на 90 дней. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для камней весом в 1 карат вырос на 0,7% в течение месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в апреле индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата увеличился на 2,8%, весом 0,5 карата - на 0,6%. При этом индекс цен на крупные бриллианты - весом 3 карата - снизился на 0,3%.
А с начала текущего года индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата вырос на 13,2%, весом 0,5 карата - увеличился на 2,5%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат снизился на 0,1%, на 3-каратные камни - сократился на 0,9%.
В начале апреля генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев заявлял, что видит первые попытки "восстановления" рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях.
"Алроса" представит на аукционе редкие бриллианты на миллиард рублей