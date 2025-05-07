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Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%

Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле вырос на 0,7%

Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле увеличился на 0,7%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:40+0300

2025-05-07T15:40+0300

2025-05-07T15:40+0300

экономика

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алроса

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индекс цен на бриллианты в 1 карат в апреле увеличился на 0,7%, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на Индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "Цены на бриллианты резко выросли в начале апреля в ответ на объявления о новых импортных тарифах США, а затем стабилизировались в этом месяце, когда США отложили тарифы на 90 дней. Индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для камней весом в 1 карат вырос на 0,7% в течение месяца", - говорится в сообщении. Отмечается также, что в апреле индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата увеличился на 2,8%, весом 0,5 карата - на 0,6%. При этом индекс цен на крупные бриллианты - весом 3 карата - снизился на 0,3%. А с начала текущего года индекс цен на бриллианты весом 0,3 карата вырос на 13,2%, весом 0,5 карата - увеличился на 2,5%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат снизился на 0,1%, на 3-каратные камни - сократился на 0,9%. В начале апреля генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев заявлял, что видит первые попытки "восстановления" рынка алмазов и первые за последние три года признаки роста цен на бриллианты в определенных категориях.

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