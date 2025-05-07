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Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:06+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 239 миллиардов рублей, или на 1,33%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, РФ, Банк России
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%
Денежная база России в узком определении за месяц выросла до 18,133 трлн рублей
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель увеличился на 239 миллиардов рублей, или на 1,33%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении