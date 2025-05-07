https://1prime.ru/20250507/rf-857369269.html

Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%

Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:06+0300

2025-05-07T16:06+0300

2025-05-07T16:06+0300

экономика

финансы

россия

банки

москва

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82732/03/827320371_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_88ba4bd56d841028ff41032e5190f815.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 239 миллиардов рублей, или на 1,33%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

https://1prime.ru/20250507/tsb-857353168.html

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, москва, рф, банк россии