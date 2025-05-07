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Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33% - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:06+0300
2025-05-07T16:06+0300
экономика
финансы
россия
банки
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рф
банк россии
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 239 миллиардов рублей, или на 1,33%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банки, москва, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, РФ, Банк России
16:06 07.05.2025
 
Денежная база России в узком определении за месяц выросла на 1,33%

Денежная база России в узком определении за месяц выросла до 18,133 трлн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 мая выросла до 18,133 триллиона рублей с 17,894 триллиона на 1 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель увеличился на 239 миллиардов рублей, или на 1,33%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении
11:18
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанкиМОСКВАРФБанк России
 
 
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