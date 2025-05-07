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PepsiCo собирается зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar"

PepsiCo собирается зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar" - 07.05.2025, ПРАЙМ

PepsiCo собирается зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar"

Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar" для продажи напитков, выяснило РИА Новости, изучив... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:35+0300

2025-05-07T15:35+0300

2025-05-07T15:35+0300

экономика

бизнес

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москва

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pepsico

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar" для продажи напитков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка подана в ведомство 30 апреля, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Согласно документам, компания под данным названием хочет производить и продавать в России различные напитки: воду, энергетики, фруктовые соки. В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.

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бизнес, россия, москва, роспатент, pepsico