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Межгосударственные отношения России и Кубы

Межгосударственные отношения России и Кубы - 07.05.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Кубы

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в среду. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T00:50+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в среду. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Кубы. Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены 8 мая 1960 года). В рамках обновленной после 1991 года договорно-правовой базы отношений между двумя странами действуют более 80 документов, регламентирующих взаимодействие по широкому спектру направлений. Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба (1996), Меморандум о принципах стратегического сотрудничества (2009) и Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных делах (2018). Куба - давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе. Российско-кубинские связи носят традиционно дружественный характер и развиваются в духе стратегического партнерства. Гавана, как и Москва, выступает за формирование справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности, верховенства права и центральной роли ООН. Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях. В июле 2014 году на Кубе с официальным визитом находился президент Российской Федерации Владимир Путин. В мае 2015 года Россию посетил Председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Рауль Кастро. В мае 2016 года состоялся визит первого заместителя председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. В ноябре 2018 года, октябре 2019 года, ноябре 2022 года Диас-Канель Бермудес посещал Россию в статусе главы государства. 8 мая 2024 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес принял участие в работе Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. 9 мая он присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. В тот же день состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посещал Кубу в феврале 2013 года и октябре 2019 года. В июне 2023 года Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, в ходе которого 14 июня состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным и переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным - 7 июня в Сочи и 13 июня в Москве. 18 марта 2024 года в Москве состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, который приехал в Россию для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 7 июня 2024 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом "на полях" Петербургского международного экономического форума. 13 июня состоялась беседа главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом, ранее принявшим участие в работе форума в Петербурге. 9 ноября 2024 года заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Гавану встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 2-4 апреля 2025 года состоялся визит на Кубу российской делегации во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. В ходе визита он провел встречу с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. 4 апреля Дмитрий Чернышенко принял участие в 22-м заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 5 апреля Дмитрия Чернышенко принял президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. В ходе визита было подписано 13 документов о сотрудничестве. Поддерживаются интенсивные межведомственные контакты. За последние годы остров посетили руководители ряда федеральных органов власти, в т.ч.: Минобороны России, МВД России, МЧС России, Минюста России, Минздрава России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Федерального казначейства, Росгидромета и др. Регулярно осуществляются контакты внешнеполитических ведомств. "На полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке проходят ежегодные встречи министров иностранных дел России и Кубы. Последний раз - 25 сентября 2024 года. С 1996 года осуществлено 19 их взаимных визитов. 19 февраля 2024 года в Гаване состоялись переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилья Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья находился в России в мае 2019 году. 9-13 июня 2024 года глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья совершил официальный визит в Россию. 11 июня он участвовал в мероприятиях "БРИКС Плюс" в Нижнем Новгороде. 12 июня прошли его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 22-24 октября 2024 года глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья возглавлял кубинскую делегацию на XVI Саммите БРИКС в Казани. 29 апреля 2025 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) "на полях" СМИД БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Согласно Протоколу от 1993 года, проводятся российско-кубинские межмидовские политконсультации по международной, региональной и двусторонней тематикам. Активно развиваются межпарламентские обмены. 20-21 июля 2024 года состоялся рабочий визит председателя Госдумы России Вячеслава Володина на Кубу. 21 июля он встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, президентом Республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 23 декабря 2024 года в формате ВКС проведена встреча Валентины Матвиенко и Эстебана Ласо Эрнандеса. 25-28 марта 2025 года председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебан Ласо Эрнандес посетил с официальным визитом Россию. 26 марта состоялась его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. 27 марта он встретился с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, они открыли второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой России и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. 28 марта 2025 года Эстебан Ласо Эрнандес встретился с заместителем председателя Совбеза России, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. С 1 января 2025 года Куба присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Развиваются двусторонние торгово-экономические отношения. Объем двусторонней торговли составляет около 250 миллионов долларов в год, 80% этого объема приходится на Россию. Российские товары, экспортируемые на Кубу, также включают транспортное и энергетическое оборудование, Куба экспортирует в РФ сахар, фрукты и ром. В 2024 году объем взаимной торговли увеличился на 13,4% по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт отечественной продукции в стоимостном выражении вырос на 20,1%. Среди основных экспортируемых из России продуктов - пшеница и растительные масла. В комплексе торгово-экономических связей особо выделяются сферы энергетики и металлургии. В мае 2023 году был открыт электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". Модернизация завода проходит в два этапа. Первый этап предусматривал запуск электросталеплавильного цеха, второй - модернизацию прокатного цеха и реконструкцию ремонтных цехов. Это позволит обеспечить полноценное функционирование завода. По состоянию на июнь 2024 года уровень реализации проекта превышает 85%. Осуществляется взаимодействие в сфере железнодорожного транспорта России и Кубы. В феврале 2024 года вступило в силу соглашение между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию. Обсуждаются форматы осуществления проекта строительства энергоблоков на местных ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана". На Кубе давно и активно работают российские промышленники - группа "ГАЗ" ведет сборочное производство востребованных здесь автомобилей ГАЗель, УРАЛ и ПАЗ. Успешно развивается проект по увеличению нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко", реализуемый АО "Зарубежнефть" совместно с кубинской госкомпанией Cupet. Здесь применяются передовые российские разработки и оборудование, способное работать в агрессивных средах и при высоких температурах. Есть планы по развитию на острове возобновляемой энергетики, в том числе солнечной. В апреле 2025 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии съезда первого автомобиля с линии сборки УАЗ в Гаване. На современном конвейере здесь будут выпускать внедорожники, легкие грузовики и микроавтобусы. Производственная мощность линии составляет до полутора тысяч машин в год. Оказывается содействие в проработке поставок российских минеральных удобрений на Кубу - в предварительном плане такие компании, как ПАО "ФосАгро", ПАО "КуйбышевАзот", АО "Щекиноазот". Сотрудничество ведется в сфере сельского хозяйства - по поставкам продовольственной пшеницы. Сельскохозяйственная продукция традиционно занимает лидирующую позицию в российском импорте с Кубы. В российском экспорте продукция агропромышленного комплекса составляет свыше 60%. Россия и Куба взаимодействуют в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора. Республикой аккредитована система государственного ветеринарного надзора РФ на мясо птицы, свинину, говядину, молочную продукцию. Продолжается сотрудничество по вопросу экспорта на Кубу диагностических средств и ветпрепаратов, а также внедрения электронной сертификации подконтрольной животноводческой продукции и интеграции информационных систем. Эффективно функционирует механизм Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) во главе с сопредседателями – заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко и заместителем премьер-министра – министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом. 4 апреля 2025 года в Гаване прошло ее очередное, 22-е заседание. В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран. В ноябре 2024 года было подписано дополнение к Плану развития ключевых направлений российско-кубинского сотрудничества до 2030 года. В него вошло 12 проектов в шести сферах. В настоящее время прорабатываются новые перспективные проекты, такие как организация таксомоторных перевозок с использованием автомобилей "Москвич", строительство отеля на одном из кубинских курортов, участие российских компаний в восстановлении сахарной промышленности Кубы, создание сборочных производств. Всего заключено восемь двусторонних документов в области энергетики, тяжелой промышленности, в сфере труда и информационных технологий. В июне 2024 года "Новикомбанк" первым из российских банков открыл на Кубе собственное представительство. Российские экономоператоры традиционно принимают активное участие в ежегодной Гаванской международной ярмарке "ФИХАВ" (в ноябре 2024 года свои экспозиции представили 46 отечественных компаний). В марте 2024 года Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих реструктуризацию обязательств Кубы перед Россией по четырем госкредитам – для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг; поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники; строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций; модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". По состоянию на 15 марта 2023 года общая сумма задолженности Кубы перед РФ по этим кредитам составляла 209,7 миллиона долларов. В феврале 2024 года Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия. Осуществляется взаимодействие в сфере образования. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов - порядка 300 человек обучается в российских вузах. В апреле 2025 года, в рамках рабочего визита на Кубу заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии открытия филиала Южного федерального университета (ЮФУ) в Гаване. Это первый филиал российского вуза в республике. Также был подписан договор между Гаванским университетом и Южным федеральным университетом о безвозмездном пользовании помещениями здания филиала для учебного процесса. В рамках российской правительственной квоты в 2024/2025 учебном году выделено 100 мест для обучения кубинцев в российских вузах (квота освоена полностью). В рамках двустороннего соглашения между странами, направленного на научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса в январе 2022 года в Гаване открылась российско-кубинская обсерватория. Она состоит из двух станций - оптической и геодинамической, созданных Институтом астрономии и Институтом прикладной астрономии РАН совместно с Институтом геофизики и астрономии Кубы. В апреле 2025 года в Гаване было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Осуществляется двустороннее сотрудничество по линии служб чрезвычайного реагирования, включая обмен делегациями и участие в специализированных выставках и учениях. С 11 июля 2014 года в Гаване действует Региональный Российско-Кубинский центр подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля на базе Национальной школы пожарных МВД Кубы, созданный за счет взноса России в фонд Международной организации гражданской обороны. Ведется подготовка кубинских специалистов в учебных заведениях МЧС России. 12-16 ноября 2024 года состоялся визит на Кубу министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова, в ходе которого в дар кубинской стороне переданы восемь пожарно-спасательных мотоциклов, фильтры для питьевой воды, санитарные сумки, продукты питания, лекарства и прочее. Во второй половине ноября 2024 года МЧС России осуществило доставку гуманитарной помощи Кубе силами авиации Минобороны России. В частности, поставлены четыре передвижных электрогенератора большой мощности. Россия продолжает участвовать в международной кампании гуманитарной помощи Кубе, оказывая Гаване содействие как по двусторонней линии, так и посредством профильных программ ООН. Осуществляется сотрудничество в сфере культуры. С 2015 года успешно работает Виртуальный филиал Государственного Русского музея на базе Национального музея изящных искусств в Гаване. В 2024 году проведено масштабное обновление медиатеки филиала. Российские художественные коллективы регулярно выступают с гастролями на Кубе, участвуют в международных мероприятиях, в частности, таких как театральный фестиваль, "Кубадиско", "Циркуба". Проходит регулярный обмен Неделями национальных фильмов. На Гаванской международной книжной ярмарке ежегодно представлена российская экспозиция. С 2008 года на Кубе проходят Дни российской духовной культуры. В сентябре 2024 года в России с визитом находился министр культуры Кубы Альпидио Алонсо Грау - в ходе поездки принял участие в X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур (11-14 сентября) и провел встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой. Развиваются связи по линии регионов, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Республики Крым, Тульской, Калужской, Иркутской, Ростовской, Нижегородской областей. Подписаны соглашения о побратимских отношениях между городами Чебоксары и Санта-Клара, Нижним Новгородом и кубинской провинцией Матансас, Санкт-Петербургом и Сантьяго-де-Куба. Активно развивается взаимодействие между двумя странами в сфере туризма. В декабре 2023 года на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы "Мир". По итогам 2024 года на Кубе зафиксировано 185,8 тысяч туристических прибытий из России. Это на 1% больше, чем в 2023 году (184,8 тысячи), и на 5% превышает результат допандемийного 2019 года (почти 178 тысяч).

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