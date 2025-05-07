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Россия увеличила экспорт удобрений в США
Россия увеличила экспорт удобрений в США - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт удобрений в США
Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:46+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми основными поставщиками на американский рынок, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Поставки за месяц выросли вдвое, а за год - на четверть и составили 219,3 миллиона долларов. Больше последний раз было в феврале 2023 года, когда экспорт достигал 238,7 миллиона долларов.
В результате Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, потеснив Саудовскую Аравию на третье место. Та, наоборот, немного уменьшила поставки - до 100,5 миллиона долларов со 111,8 миллиона месяцем ранее. Лидером остается Канада, чей экспорт в начале весны достиг 325,1 миллиона долларов, что на 30% больше уровня месяцем ранее.
В целом США в марте импортировали удобрений на 1 миллиард долларов против 847,5 миллиона месяцем ранее.
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мировая экономика, сша, москва, саудовская аравия
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Россия увеличила экспорт удобрений в США
Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до 219 миллионов долларов
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми основными поставщиками на американский рынок, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Поставки за месяц выросли вдвое, а за год - на четверть и составили 219,3 миллиона долларов. Больше последний раз было в феврале 2023 года, когда экспорт достигал 238,7 миллиона долларов.
В результате Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, потеснив Саудовскую Аравию на третье место. Та, наоборот, немного уменьшила поставки - до 100,5 миллиона долларов со 111,8 миллиона месяцем ранее. Лидером остается Канада, чей экспорт в начале весны достиг 325,1 миллиона долларов, что на 30% больше уровня месяцем ранее.
В целом США в марте импортировали удобрений на 1 миллиард долларов против 847,5 миллиона месяцем ранее.