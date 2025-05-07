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Россия увеличила экспорт удобрений в США

Россия увеличила экспорт удобрений в США - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт удобрений в США

Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T05:46+0300

2025-05-07T05:46+0300

2025-05-07T05:46+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в марте увеличила экспорт удобрений в США до максимальных за два года 219 миллионов долларов, в результате российские компании вновь стали вторыми основными поставщиками на американский рынок, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Поставки за месяц выросли вдвое, а за год - на четверть и составили 219,3 миллиона долларов. Больше последний раз было в феврале 2023 года, когда экспорт достигал 238,7 миллиона долларов. В результате Россия стала вторым основным экспортером удобрений в США, потеснив Саудовскую Аравию на третье место. Та, наоборот, немного уменьшила поставки - до 100,5 миллиона долларов со 111,8 миллиона месяцем ранее. Лидером остается Канада, чей экспорт в начале весны достиг 325,1 миллиона долларов, что на 30% больше уровня месяцем ранее. В целом США в марте импортировали удобрений на 1 миллиард долларов против 847,5 миллиона месяцем ранее.

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мировая экономика, сша, москва, саудовская аравия