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В России прекратили взыскание долгов с участников СВО - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В России прекратили взыскание долгов с участников СВО
В России прекратили взыскание долгов с участников СВО - 07.05.2025, ПРАЙМ
В России прекратили взыскание долгов с участников СВО
Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T05:52+0300
2025-05-07T05:52+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним. "В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", - рассказали в НАПКА. "Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.
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бизнес, россия, общество , рф, москва, напка
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, НАПКА
05:52 07.05.2025
 
В России прекратили взыскание долгов с участников СВО

Профессиональные коллекторы прекратили взыскание с участников СВО долгов по кредитам

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до 10 миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом РФ в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в Вооруженных силах РФ.
Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним.
"В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих - участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", - рассказали в НАПКА.
"Выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы поддерживаем все меры, направленные на поддержку участников СВО и их семей, стараясь максимально быстро рассматривать подобные обращения", - добавили там.
 
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