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Uzbekistan Airways перенаправила шесть рейсов в другие города России

Uzbekistan Airways перенаправила шесть рейсов в другие города России - 07.05.2025, ПРАЙМ

Uzbekistan Airways перенаправила шесть рейсов в другие города России

Авиакомпания Uzbekistan airways утром в среду перенаправила шесть своих рейсов, направлявшихся в Москву и Нижний Новгород, в другие города России из-за... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T06:23+0300

2025-05-07T06:23+0300

2025-05-07T06:23+0300

бизнес

россия

нижний новгород

москва

уфа

uzbekistan airways

аэропорт внуково

аэропорт шереметьево

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ТАШКЕНТ, 7 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Uzbekistan airways утром в среду перенаправила шесть своих рейсов, направлявшихся в Москву и Нижний Новгород, в другие города России из-за ограничений в аэропортах российской столицы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ограничения в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово" были введены в 18.19 мск вторника, в "Шереметьево" - в 01.00 мск среды. В 04.07 мск их сняли во "Внуково", в "Шереметьево" - в 05.30 мск. Также с 21.19 мск вторника ограничения действуют в аэропорту "Жуковский", с 16.10 мск - в аэропорту Нижнего Новгорода. "В связи с закрытием воздушного пространства города Москвы, следующие рейсы Uzbekistan Airways были перенаправлены на запасные аэропорты", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. В частности, рейс из Намангана находится в запасном аэропорту в Уфе. Два рейса из Ташкента и рейсы из Ферганы и Самарканда сели в Санкт-Петербурге. Рейс из Ташкента в Нижний Новгород приземлился в Уфе, добавили в пресс-службе.

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