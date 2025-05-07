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Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже

Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже - 07.05.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже

Курс рубля в среду торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:39+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, дневной диапазон составляет 11,12-11,25 рубля. После преодоления курсом промежуточной "технической поддержки" 11,2 рубля за юань более сильная преграда лежит на круглых 11 рублях, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в среду к вечеру не исключаем усиления спроса на иностранную валюту как инструмент хеджирования переноса позиции по рублевым бумагам через праздничные дни, во время которых многие инвесторы торговать не будут", - добавляет он. В ходе сессии среды юань, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и попытается перейти в его верхнюю половину, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора", - заключает он.

https://1prime.ru/20250507/yuan-857349476.html

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рынки, торги, алексей антонов, богдан зварич, псб