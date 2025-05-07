https://1prime.ru/20250507/rubl-857361645.html
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже - 07.05.2025, ПРАЙМ
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже
Курс рубля в среду торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:39+0300
2025-05-07T13:39+0300
2025-05-07T13:39+0300
экономика
рынки
торги
алексей антонов
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c254401965dd0128f3337e8be3142a00.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, дневной диапазон составляет 11,12-11,25 рубля. После преодоления курсом промежуточной "технической поддержки" 11,2 рубля за юань более сильная преграда лежит на круглых 11 рублях, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако в среду к вечеру не исключаем усиления спроса на иностранную валюту как инструмент хеджирования переноса позиции по рублевым бумагам через праздничные дни, во время которых многие инвесторы торговать не будут", - добавляет он. В ходе сессии среды юань, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и попытается перейти в его верхнюю половину, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора", - заключает он.
https://1prime.ru/20250507/yuan-857349476.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_045f14ca35e52679077a1e584b6e158a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, алексей антонов, богдан зварич, псб
Экономика, Рынки, Торги, Алексей Антонов, Богдан Зварич, ПСБ
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Московской бирже
Курс юаня упал ниже 11,2 рубля на Московской бирже
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс рубля в среду торгуется в плюсе против юаня на Московской бирже, китайская валюта ушла ниже отметки 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.30 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,16 рубля, дневной диапазон составляет 11,12-11,25 рубля.
После преодоления курсом промежуточной "технической поддержки" 11,2 рубля за юань более сильная преграда лежит на круглых 11 рублях, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако в среду к вечеру не исключаем усиления спроса на иностранную валюту как инструмент хеджирования переноса позиции по рублевым бумагам через праздничные дни, во время которых многие инвесторы торговать не будут", - добавляет он.
В ходе сессии среды юань, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и попытается перейти в его верхнюю половину, считает Богдан Зварич из ПСБ. "При этом на горизонте до конца мая видим риски выхода китайской валюты вверх из данного коридора", - заключает он.
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже переходит к снижению