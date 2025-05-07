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Российский рынок акций вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций вырос на 0,46 процента - 07.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,46%, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:01+0300
2025-05-07T19:01+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,46%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,46%, до 2 833,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 165,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1 103,72 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 0,46 процента
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 0,46%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 0,46%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,46%, до 2 833,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 165,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1 103,72 пункта.
Российский рынок акций умеренно растет днем в среду