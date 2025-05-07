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Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом - 07.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T19:15+0300
2025-05-07T19:15+0300
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экономика
наталья мильчакова
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,46%, до 2 833,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 165,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1 103,72 пункта. "Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня торговался в зоне положительных значений. Из позитива отметим сообщения о том, что прибывший в Россию на празднование Дня Победы председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки газа. Встреча двух лидеров намечена на завтра", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Ближе к концу среды рынок ненадолго уходил в минус, могли повлиять сообщения информагентства Блумберг о подробностях обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, кроме того, котировки нефти к вечеру свалились в минус, хотя с утра бодро восстанавливались. Впрочем, спустя небольшое время покупатели возобновили активность, добавил он. Июльский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 1,26%, до 61,36 доллара за баррель. "Несмотря на неполную рабочую неделю, когда инвесторы более склонны фиксировать прибыль перед праздниками, биржевые котировки росли под влиянием благоприятного новостного фона, касающегося внешней политики. Сегодня состоялся официальный визит в Москву президента Венесуэлы, завтра начинается визит президента КНР Си Цзиньпина, и обсуждаемые вопросы укрепления сотрудничества РФ с дружественными странами создают оптимистичные настроения на рынке", - резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста сегодня оказались акции "Фосагро" (+4,44%), ПИКа (+3,12%), "Вуш Холдинга" (+2,85%), "Самолета" (+2,83%), "Московского кредитного банка" (+2,66%). В лидерах снижения — акции ММК (-2,05%), "СПБ биржи" (-2,03%), "Полюса" (-1,71%), "Фармсинтеза" (-0,84%), "Русснефти" (-0,65%). "В лидеры роста вышли акции "Фосагро", без новостей... В аутсайдерах оказался ММК, возможно, в связи с тем, что его бумаги переоценены", - рассказала Мильчакова. ПРОГНОЗЫ "Завтра, в предпраздничный торговый день, который в России будет официальным выходным, активность инвесторов может быть минимальной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 мая – 2750-2850 пунктов", - рассказал Шепелев. Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 8 мая в диапазоне 2800 –2850 пунктов.
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наталья мильчакова, си цзиньпин, владимир путин, мосбиржа, ммк, ртс, российский рынок
Экономика, Наталья Мильчакова, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Мосбиржа, ММК, РТС, российский рынок
Российский рынок акций завершил основные торги умеренным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,46%, до 2 833,09 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,65%, до 1 165,59 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1 103,72 пункта.
"Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня торговался в зоне положительных значений. Из позитива отметим сообщения о том, что прибывший в Россию на празднование Дня Победы председатель КНР Си Цзиньпин может обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки газа. Встреча двух лидеров намечена на завтра", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Российский рынок акций вырос на 0,46 процента
Ближе к концу среды рынок ненадолго уходил в минус, могли повлиять сообщения информагентства Блумберг о подробностях обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС, кроме того, котировки нефти к вечеру свалились в минус, хотя с утра бодро восстанавливались. Впрочем, спустя небольшое время покупатели возобновили активность, добавил он.
Июльский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 1,26%, до 61,36 доллара за баррель.
"Несмотря на неполную рабочую неделю, когда инвесторы более склонны фиксировать прибыль перед праздниками, биржевые котировки росли под влиянием благоприятного новостного фона, касающегося внешней политики. Сегодня состоялся официальный визит в Москву президента Венесуэлы, завтра начинается визит президента КНР Си Цзиньпина, и обсуждаемые вопросы укрепления сотрудничества РФ с дружественными странами создают оптимистичные настроения на рынке", - резюмирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста сегодня оказались акции "Фосагро" (+4,44%), ПИКа (+3,12%), "Вуш Холдинга" (+2,85%), "Самолета" (+2,83%), "Московского кредитного банка" (+2,66%).
В лидерах снижения — акции ММК (-2,05%), "СПБ биржи" (-2,03%), "Полюса" (-1,71%), "Фармсинтеза" (-0,84%), "Русснефти" (-0,65%).
"В лидеры роста вышли акции "Фосагро", без новостей... В аутсайдерах оказался ММК, возможно, в связи с тем, что его бумаги переоценены", - рассказала Мильчакова.
"Завтра, в предпраздничный торговый день, который в России будет официальным выходным, активность инвесторов может быть минимальной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 мая – 2750-2850 пунктов", - рассказал Шепелев.
Мильчакова ожидает индекс Мосбиржи 8 мая в диапазоне 2800 –2850 пунктов.