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РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
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РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:15+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Дефицита мест на поезда дальнего следования в связи с ограничениями в столичных аэропортах и отменами авиарейсов не наблюдается", - прокомментировали в РЖД.
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бизнес, москва, рф, сочи, ржд, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, МОСКВА, РФ, СОЧИ, РЖД, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
16:15 07.05.2025
 
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов

РЖД: дефицита мест в поездах на фоне ограничений в аэропортах не наблюдается

© РИА Новости . Владимир СергеевПрибытие аэроэкспресса из Домодедово на Павелецкий вокзал
Прибытие аэроэкспресса из Домодедово на Павелецкий вокзал - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
"Дефицита мест на поезда дальнего следования в связи с ограничениями в столичных аэропортах и отменами авиарейсов не наблюдается", - прокомментировали в РЖД.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4%
5 мая, 11:35
 
БизнесМОСКВАРФСОЧИРЖДаэропорт Шереметьевоаэропорт Внуково
 
 
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