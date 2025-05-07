https://1prime.ru/20250507/rzhd-857369547.html
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:15+0300
2025-05-07T16:15+0300
2025-05-07T16:15+0300
бизнес
москва
рф
сочи
ржд
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/25/828262599_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_ba29f845b929ffb2e7031d5b0ad3ee6c.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Дефицита мест на поезда дальнего следования в связи с ограничениями в столичных аэропортах и отменами авиарейсов не наблюдается", - прокомментировали в РЖД.
https://1prime.ru/20250505/rzhd-857276162.html
москва
рф
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/25/828262599_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_939a945158fb10c20a0767d3a1873af8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, рф, сочи, ржд, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, МОСКВА, РФ, СОЧИ, РЖД, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов
РЖД: дефицита мест в поездах на фоне ограничений в аэропортах не наблюдается
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании.
Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания.
"Дефицита мест на поезда дальнего следования в связи с ограничениями в столичных аэропортах и отменами авиарейсов не наблюдается", - прокомментировали в РЖД.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле выросли на 2,4%