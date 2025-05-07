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РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов

РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов - 07.05.2025, ПРАЙМ

РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах из-за отмен авиарейсов

РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:15+0300

2025-05-07T16:15+0300

2025-05-07T16:15+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД не фиксируют дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений в столичных аэропортах и отмен авиарейсов, сообщили РИА Новости в компании. Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводились в ряде аэропортов РФ, в том числе накануне – 6 мая, а также 7 мая. Это коснулось, например, аэропортов "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", а также аэропортов Сочи, Казани и других регионов. Часть рейсов были задержаны или отменены. Росавиация утром в среду сообщила, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания. "Дефицита мест на поезда дальнего следования в связи с ограничениями в столичных аэропортах и отменами авиарейсов не наблюдается", - прокомментировали в РЖД.

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