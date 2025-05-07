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РЖД предупредили москвичей о возможных затруднениях покупки билетов онлайн

РЖД предупредили москвичей о возможных затруднениях покупки билетов онлайн - 07.05.2025, ПРАЙМ

РЖД предупредили москвичей о возможных затруднениях покупки билетов онлайн

РЖД предупреждают пассажиров Москвы и Московской области о возможных затруднениях с оформлением электронных билетов на сайте и в мобильном приложении компании... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:32+0300

2025-05-07T16:32+0300

2025-05-07T16:32+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. РЖД предупреждают пассажиров Москвы и Московской области о возможных затруднениях с оформлением электронных билетов на сайте и в мобильном приложении компании из-за перебоев в работе интернета 7-9 мая, говорится в сообщении компании. "Информация для пассажиров Москвы и Московской области! В связи с возможными перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая оформление электронных билетов на нашем сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" может быть затруднено. В мобильном приложении вы можете пользоваться ранее оформленными билетами без доступа к интернету. Также оформить билет вы можете, подключившись к сети wi-fi, или в кассах", - сказано в сообщении на сайте РЖД. Отмечается, что возврат неиспользованных электронных билетов на поезда отправлением с 7 по 10 мая 2025 года (включительно) будет производиться в претензионном порядке. "Претензию необходимо направить не позднее 11 мая 2025 года на электронный адрес Moscow07.05@fpc.ru. Обязательно укажите номер неиспользованного электронного билета!" - указано в сообщении.

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