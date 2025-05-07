https://1prime.ru/20250507/samaa-857346826.html

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире и ее повреждении

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире и ее повреждении - 07.05.2025, ПРАЙМ

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире и ее повреждении

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T09:08+0300

2025-05-07T09:08+0300

2025-05-07T09:08+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС Нилум-Джелум в Кашмире, в результате которой, по этим данным, станция была повреждена, сообщает в среду телеканал Samaa. "После... ночного... нападения Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его", - утверждается в сообщении телеканала со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве также заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов есть погибшие.

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