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ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России - 07.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857351993.html
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России - 07.05.2025, ПРАЙМ
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России
Еврокомиссия представляет в среду постпредам стран ЕС свои предложения по 17-му пакету санкций против России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:54+0300
2025-05-07T10:54+0300
экономика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия представляет в среду постпредам стран ЕС свои предложения по 17-му пакету санкций против России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил осведомленный европейский источник. "Да, это правда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет ввести очередной 17-й пакет антироссийских санкций к концу июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, запад, брюссель, рф, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, Брюссель, РФ, ЕС
10:54 07.05.2025
 
ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России

ЕК представит постпредам стран ЕС предложения по 17-му пакету санкций против РФ

© AFP / Emmanuel DunandШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© AFP / Emmanuel Dunand
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия представляет в среду постпредам стран ЕС свои предложения по 17-му пакету санкций против России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил осведомленный европейский источник.
"Да, это правда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет ввести очередной 17-й пакет антироссийских санкций к концу июня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
FT узнал подробности санкций против России, предлагаемых ЕК
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