https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857351993.html

ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России

ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России - 07.05.2025, ПРАЙМ

ЕК представит странам ЕС предложения по 17-му пакету санкций против России

Еврокомиссия представляет в среду постпредам стран ЕС свои предложения по 17-му пакету санкций против России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:54+0300

2025-05-07T10:54+0300

2025-05-07T10:54+0300

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Еврокомиссия представляет в среду постпредам стран ЕС свои предложения по 17-му пакету санкций против России. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил осведомленный европейский источник. "Да, это правда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее СМИ сообщали, что ЕС хочет ввести очередной 17-й пакет антироссийских санкций к концу июня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250506/sanktsii-857333007.html

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