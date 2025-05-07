https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857375467.html

Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций

Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций - 07.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций

Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:17+0300

2025-05-07T18:17+0300

2025-05-07T18:17+0300

россия

венесуэла

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. Текст договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250507/peskov-857373512.html

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, санкции против рф