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Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций
Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций - 07.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций
Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:17+0300
2025-05-07T18:17+0300
россия
венесуэла
санкции против рф
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. Текст договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - говорится в документе.
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россия, венесуэла, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, санкции против РФ
18:17 07.05.2025
 
Россия и Венесуэла будут выступать против односторонних санкций

Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма.
Текст договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
"Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - говорится в документе.
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РОССИЯВЕНЕСУЭЛАсанкции против РФ
 
 
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