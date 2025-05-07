https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857377270.html

СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ

СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ - 07.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ

Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении судоходной компании "Волжское пароходство" и двух базирующихся в Дубае транспортных фирм, пишет... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:55+0300

2025-05-07T18:55+0300

2025-05-07T18:55+0300

россия

ек

ес

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении судоходной компании "Волжское пароходство" и двух базирующихся в Дубае транспортных фирм, пишет издание EuObserver со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. "Еврокомиссия предложила внести в черный список российскую ... судоходную компанию "Волжское судоходство"... Европа также внесет в черный список ... базирующиеся в Дубае компании ... Moonlight Shipmanagement, ... и Eiger Shipping.", - отмечается в документе. Источники уточнили изданию, что страховая компания "Ингосстрах" не попала в санкционные списки, поскольку Венгрия до этого заблокировала ее включение. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия в среду представила странам ЕС предложения по составу нового 17-го по счету пакета санкций против РФ, который планируется ввести в действие к концу июня текущего года.

https://1prime.ru/20250507/blumberg-857366593.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ек, ес, санкции против рф