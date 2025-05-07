https://1prime.ru/20250507/sanktsii-857377270.html
СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ
СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ - 07.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ
Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении судоходной компании "Волжское пароходство" и двух базирующихся в Дубае транспортных фирм, пишет... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:55+0300
2025-05-07T18:55+0300
2025-05-07T18:55+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении судоходной компании "Волжское пароходство" и двух базирующихся в Дубае транспортных фирм, пишет издание EuObserver со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. "Еврокомиссия предложила внести в черный список российскую ... судоходную компанию "Волжское судоходство"... Европа также внесет в черный список ... базирующиеся в Дубае компании ... Moonlight Shipmanagement, ... и Eiger Shipping.", - отмечается в документе. Источники уточнили изданию, что страховая компания "Ингосстрах" не попала в санкционные списки, поскольку Венгрия до этого заблокировала ее включение. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия в среду представила странам ЕС предложения по составу нового 17-го по счету пакета санкций против РФ, который планируется ввести в действие к концу июня текущего года.
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россия, ек, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕК, ЕС, санкции против РФ
СМИ: ЕК хочет ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ
EuObserver: ЕК предлагает ввести санкции против транспортной фирмы из РФ и двух из ОАЭ
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила ввести санкции в отношении судоходной компании "Волжское пароходство" и двух базирующихся в Дубае транспортных фирм, пишет издание EuObserver со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
"Еврокомиссия предложила внести в черный список российскую ... судоходную компанию "Волжское судоходство"... Европа также внесет в черный список ... базирующиеся в Дубае компании ... Moonlight Shipmanagement, ... и Eiger Shipping.", - отмечается в документе.
Источники уточнили изданию, что страховая компания "Ингосстрах" не попала в санкционные списки, поскольку Венгрия до этого заблокировала ее включение.
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла"
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия в среду представила странам ЕС предложения по составу нового 17-го по счету пакета санкций против РФ, который планируется ввести в действие к концу июня текущего года.