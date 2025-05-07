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Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию
Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:04+0300
2025-05-07T18:04+0300
2025-05-07T18:04+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился около 18:00 мск. Ожидается, что визит главы КНР в Россию продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
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россия, китай, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию
Си Цзиньпин прибыл в Россию на празднование 9 мая
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился около 18:00 мск.
Ожидается, что визит главы КНР в Россию продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
Вучич прибыл в Москву на празднование Дня Победы