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Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию

Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T18:04+0300

2025-05-07T18:04+0300

2025-05-07T18:04+0300

россия

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился около 18:00 мск. Ожидается, что визит главы КНР в Россию продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.

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россия, китай, си цзиньпин