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Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию - 07.05.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию
Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:04+0300
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россия
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости. Самолет приземлился около 18:00 мск. Ожидается, что визит главы КНР в Россию продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
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россия, китай, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
18:04 07.05.2025
 
Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию

Си Цзиньпин прибыл в Россию на празднование 9 мая

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самолет председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина совершил посадку в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился около 18:00 мск.
Ожидается, что визит главы КНР в Россию продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.
Вучич и Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Вучич прибыл в Москву на празднование Дня Победы
17:44
 
РОССИЯКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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