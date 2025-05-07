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Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой
Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой - 07.05.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой
Отношения между Китаем и РФ продолжают обретать новую жизненную силу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T21:32+0300
2025-05-07T21:32+0300
россия
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отношения между Китаем и РФ продолжают обретать новую жизненную силу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - отметил глава Китая в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений. "Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.
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россия, си цзиньпин, китай
РОССИЯ, Си Цзиньпин, КИТАЙ
21:32 07.05.2025
 
Си Цзиньпин назвал отношения с Россией наполненными новой жизненной силой

Си Цзиньпин: отношения КНР и России продолжают обретать новую жизненную силу -

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отношения между Китаем и РФ продолжают обретать новую жизненную силу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - отметил глава Китая в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений.
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"Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.
 
РОССИЯСи ЦзиньпинКИТАЙ
 
 
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