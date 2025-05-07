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Сийярто рассказал о последствиях отказа Венгрии от российского газа
Сийярто рассказал о последствиях отказа Венгрии от российского газа - 07.05.2025, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о последствиях отказа Венгрии от российского газа
В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро, заявил венгерский министр... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:57+0300
2025-05-07T16:57+0300
2025-05-07T16:57+0300
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БУДАПЕШТ, 7 мая - ПРАЙМ. В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. "Если бы физическая возможность энергетического сотрудничества с Россией была отрезана, ежегодные расходы Венгрии на импорт энергии увеличились бы примерно на 1,5 миллиарда евро или примерно на 600 миллиардов форинтов", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Он подчеркнул, что инициатива ЕК противоречит Версальскому договору, в соответствии с которой каждая страна имеет "суверенное право решать, какие источники энергии она использует и где их покупает". "Они (ЕС - ред.) хотят заставить нас, венгров, заплатить цену за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины. Пытаясь втолкнуть Украину в ЕС с дополнительной скоростью, они создают такую ситуацию. Ускоренное членство Украины обойдется ЕС в огромную сумму", - отметил Сийярто. Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт считает "неприемлемым" план ЕК, будет "максимально решительно бороться" и не позволит, чтобы "венгерский народ был вынужден заплатить цену за ускоренное вступление Украины в ЕС". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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газ, мировая экономика, украина, будапешт, венгрия, петер сийярто, ес, ек, мид
Энергетика, Газ, Мировая экономика, УКРАИНА, Будапешт, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, ЕС, ЕК, МИД
Сийярто рассказал о последствиях отказа Венгрии от российского газа
Сийярто: Венгрия будет терять ежегодно 1,5 миллиарда евро из-за отказа от российского газа
БУДАПЕШТ, 7 мая - ПРАЙМ. В случае реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа Венгрия будет терять каждый год по 1,5 миллиарда евро, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества.
"Если бы физическая возможность энергетического сотрудничества с Россией была отрезана, ежегодные расходы Венгрии на импорт энергии увеличились бы примерно на 1,5 миллиарда евро или примерно на 600 миллиардов форинтов", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Он подчеркнул, что инициатива ЕК противоречит Версальскому договору, в соответствии с которой каждая страна имеет "суверенное право решать, какие источники энергии она использует и где их покупает".
"Они (ЕС - ред.) хотят заставить нас, венгров, заплатить цену за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украины. Пытаясь втолкнуть Украину в ЕС с дополнительной скоростью, они создают такую ситуацию. Ускоренное членство Украины обойдется ЕС в огромную сумму", - отметил Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт считает "неприемлемым" план ЕК, будет "максимально решительно бороться" и не позволит, чтобы "венгерский народ был вынужден заплатить цену за ускоренное вступление Украины в ЕС".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с препятствиями