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"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике
"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике
Антироссийский маразм в Прибалтике доходит до пика особенно в дни празднования Великой Победы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:07+0300
2025-05-07T12:07+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Антироссийский маразм в Прибалтике доходит до пика особенно в дни празднования Великой Победы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее издание "Вечерне новости" сообщило со ссылкой на источник, что власти Латвии, вслед за Литвой, запретили пролет самолета Александра Вучича через свое воздушное пространство. Также сообщалось, что власти Литвы аналогичным образом отказали в пролете самолету Роберта Фицо. В своем Telegram-канале Слуцкий отметил, что такое поведение является обострением "торговли русофобией" или антироссийского маразма, который особенно ярко проявляется в дни празднования Великой Победы. По его мнению, политическая "чувствительность" этих стран связана с их неприятием исторической правды, суверенитета и независимости лидеров, которые не следуют курсу Запада.Депутат отметил, что подобные действия являются мелочными и лишены всякого смысла."Ни Рига, ни Вильнюс, ни Варшава, ни Брюссель, уверен, не смогут помешать Вучичу и Фицо прилететь в Москву", - подчеркнул парламентарий.
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Политика, РОССИЯ, ЛИТВА, Прибалтика, Александр Вучич, Роберт Фицо, Леонид Слуцкий, МОСКВА, Общество
"Маразм". Слуцкий ответил на запрет авиарейсов Вучича и Фицо в Прибалтике
Слуцкий: антироссийский маразм Прибалтики достиг пика
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Антироссийский маразм в Прибалтике доходит до пика особенно в дни празднования Великой Победы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее издание "Вечерне новости" сообщило со ссылкой на источник, что власти Латвии, вслед за Литвой, запретили пролет самолета Александра Вучича через свое воздушное пространство. Также сообщалось, что власти Литвы аналогичным образом отказали в пролете самолету Роберта Фицо.
В своем Telegram-канале Слуцкий отметил, что такое поведение является обострением "торговли русофобией" или антироссийского маразма, который особенно ярко проявляется в дни празднования Великой Победы. По его мнению, политическая "чувствительность" этих стран связана с их неприятием исторической правды, суверенитета и независимости лидеров, которые не следуют курсу Запада.
Депутат отметил, что подобные действия являются мелочными и лишены всякого смысла.
"Ни Рига, ни Вильнюс, ни Варшава, ни Брюссель, уверен, не смогут помешать Вучичу и Фицо прилететь в Москву", - подчеркнул парламентарий.
Фицо ответил на угрозы, поступающие ему из-за решения посетить Москву 9 мая