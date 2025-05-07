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Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться
Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться - 07.05.2025, ПРАЙМ
Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться
Производители смартфонов часто предустанавливают ненужные приложения, которые съедают ресурс телефона и расходуют заряд батареи. Как их обнаружить и избавиться, | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T02:02+0300
2025-05-07T02:02+0300
2025-05-07T02:02+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Производители смартфонов часто предустанавливают ненужные приложения, которые съедают ресурс телефона и расходуют заряд батареи. Как их обнаружить и избавиться, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.Сегодня смартфоны (особенно на Android) часто содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные приложения и фоновые процессы. Это прежде всего вредоносные и ненужные приложения, так называемые "мусорные предустановки" ("bloatware").“В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения. Также могут быть установлены вирусы и скрытые майнеры”, - рассказала она.Проверить наличие вредоносных программ можно среди активных процессов, на которые расходуется заряд батареи смартфона. А дальше в меню “настройки” зайти в “приложения” и провести чистку. Кроме того, можно отключить рекламу Google, персонализацию, историю приложений и веб-поиска, заблокировать рекламу в браузере и приложениях, а также отключить push-рекламу.Есть возможность отключить слежку, Google-аналитику и сбор данных через настройки местоположения и конфиденциальности. Для оптимизации и ускорения телефона следует периодически очищать кэш. Эти действия помогут оптимизировать скорость работы телефона, а также намного уменьшить рекламу и слежку, заключила Холод.
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смартфоны, зарядка смартфона, защита смартфона, технологии
смартфоны, зарядка смартфона, защита смартфона, Технологии
Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться
Эксперт Холод: в смартфоне есть программы-паразиты, которые лучше удалить
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Производители смартфонов часто предустанавливают ненужные приложения, которые съедают ресурс телефона и расходуют заряд батареи. Как их обнаружить и избавиться, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
Сегодня смартфоны (особенно на Android) часто содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные приложения и фоновые процессы. Это прежде всего вредоносные и ненужные приложения, так называемые "мусорные предустановки" ("bloatware").
Эксперт рассказала, как защитить личные данные на смартфоне от мошенников
“В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения. Также могут быть установлены вирусы и скрытые майнеры”, - рассказала она.
Проверить наличие вредоносных программ можно среди активных процессов, на которые расходуется заряд батареи смартфона. А дальше в меню “настройки” зайти в “приложения” и провести чистку. Кроме того, можно отключить рекламу Google, персонализацию, историю приложений и веб-поиска, заблокировать рекламу в браузере и приложениях, а также отключить push-рекламу.
Есть возможность отключить слежку, Google-аналитику и сбор данных через настройки местоположения и конфиденциальности. Для оптимизации и ускорения телефона следует периодически очищать кэш. Эти действия помогут оптимизировать скорость работы телефона, а также намного уменьшить рекламу и слежку, заключила Холод.