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Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться

Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться - 07.05.2025, ПРАЙМ

Главные паразиты в смартфоне: как от них избавиться

Производители смартфонов часто предустанавливают ненужные приложения, которые съедают ресурс телефона и расходуют заряд батареи. Как их обнаружить и избавиться, | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T02:02+0300

2025-05-07T02:02+0300

2025-05-07T02:02+0300

смартфоны

зарядка смартфона

защита смартфона

технологии

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Производители смартфонов часто предустанавливают ненужные приложения, которые съедают ресурс телефона и расходуют заряд батареи. Как их обнаружить и избавиться, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.Сегодня смартфоны (особенно на Android) часто содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные приложения и фоновые процессы. Это прежде всего вредоносные и ненужные приложения, так называемые "мусорные предустановки" ("bloatware").“В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения. Также могут быть установлены вирусы и скрытые майнеры”, - рассказала она.Проверить наличие вредоносных программ можно среди активных процессов, на которые расходуется заряд батареи смартфона. А дальше в меню “настройки” зайти в “приложения” и провести чистку. Кроме того, можно отключить рекламу Google, персонализацию, историю приложений и веб-поиска, заблокировать рекламу в браузере и приложениях, а также отключить push-рекламу.Есть возможность отключить слежку, Google-аналитику и сбор данных через настройки местоположения и конфиденциальности. Для оптимизации и ускорения телефона следует периодически очищать кэш. Эти действия помогут оптимизировать скорость работы телефона, а также намного уменьшить рекламу и слежку, заключила Холод.

https://1prime.ru/20250426/zaschita-857045826.html

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смартфоны, зарядка смартфона, защита смартфона, технологии