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WSJ раскрыла, как украинские чиновники наживаются на похоронах военных ВСУ

WSJ раскрыла, как украинские чиновники наживаются на похоронах военных ВСУ - 07.05.2025, ПРАЙМ

WSJ раскрыла, как украинские чиновники наживаются на похоронах военных ВСУ

Похороны военнослужащих ВСУ стали прибыльным делом для коррумпированных чиновников на Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T10:07+0300

2025-05-07T10:07+0300

2025-05-07T10:07+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Похороны военнослужащих ВСУ стали прибыльным делом для коррумпированных чиновников на Украине. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц. "Они (погибшие военные ВСУ - ред.)... стали источником дохода для коррумпированных чиновников", - пишет издание.По информации газеты, схема заключается в следующем: похоронные агентства подкупают чиновников, чтобы получить выгодные контракты на организацию похорон и транспортировку тел военнослужащих. Затем эти агентства необоснованно завышают цены на ритуальные товары, такие как надгробия и гробы, а разницу делят с коррумпированными чиновниками.Другие источники в правительстве Украины, на которые ссылается Wall Street Journal, подтверждают, что коррупция в сфере организации похорон военных носит системный характер и охватывает всю территорию страны.Информация о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, появляется регулярно. Опрос, проведенный "Украинской правдой" в апреле 2024 года, показал, что более половины украинцев считают коррупцию самой серьезной проблемой, препятствующей развитию государства.

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общество , украина, всу