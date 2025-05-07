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В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро
Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:06+0300
2025-05-07T12:06+0300
2025-05-07T12:06+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министр обороны Германии Борис Писториус добивается решительного увеличения годового оборонного бюджета страны... Он нацелен на сумму более 60 миллиардов евро с 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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германия
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро
Reuters: министр обороны ФРГ хочет увеличить оборонные расходы до 60 млрд евро
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Министр обороны Германии Борис Писториус добивается решительного увеличения годового оборонного бюджета страны... Он нацелен на сумму более 60 миллиардов евро с 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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