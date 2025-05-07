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В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро

В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:06+0300

2025-05-07T12:06+0300

2025-05-07T12:06+0300

экономика

германия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министр обороны Германии Борис Писториус добивается решительного увеличения годового оборонного бюджета страны... Он нацелен на сумму более 60 миллиардов евро с 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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германия

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германия