Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250507/smi-857355297.html
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро
Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:06+0300
2025-05-07T12:06+0300
экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Министр обороны Германии Борис Писториус добивается решительного увеличения годового оборонного бюджета страны... Он нацелен на сумму более 60 миллиардов евро с 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
https://1prime.ru/20250505/ssha-857272362.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия
Экономика, ГЕРМАНИЯ
12:06 07.05.2025
 
В Германии хотят увеличить оборонные расходы до 60 миллиардов евро

Reuters: министр обороны ФРГ хочет увеличить оборонные расходы до 60 млрд евро

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус хочет увеличить оборонные расходы в федеральном бюджете до уровня более 60 миллиардов евро уже с 2025 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Министр обороны Германии Борис Писториус добивается решительного увеличения годового оборонного бюджета страны... Он нацелен на сумму более 60 миллиардов евро с 2025 года", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
"Бесконечные расходы". В США забили тревогу из-за решения Трампа по Украине
5 мая, 10:27
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала