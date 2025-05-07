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ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing
ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing - 07.05.2025, ПРАЙМ
ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing
ЕС изучает возможность введения пошлин на самолеты Boeing в качестве ответной меры в случае провала торговых переговоров с США, пишет издание Financial Times со | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:38+0300
2025-05-07T13:38+0300
экономика
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ЕС изучает возможность введения пошлин на самолеты Boeing в качестве ответной меры в случае провала торговых переговоров с США, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров. "Брюссель намерен предложить пошлины на самолеты Boeing", - говорится в статье. При этом источники подчеркивают, что подобная мера вступит в силу, только если ЕС не сможет добиться успеха в снижении американских пошлин.
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бизнес, сша, китай, дональд трамп, ес, boeing, financial times
Экономика, Бизнес, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Boeing, Financial Times
13:38 07.05.2025
 
ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing

FT: ЕС изучит возможность введения пошлин на самолеты Boeing в рамках ответа США

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ЕС изучает возможность введения пошлин на самолеты Boeing в качестве ответной меры в случае провала торговых переговоров с США, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Европейский союз рассматривает возможность введения пошлин на товары США на сумму в 113 миллиардов долларов в случае провала торговых переговоров.
"Брюссель намерен предложить пошлины на самолеты Boeing", - говорится в статье.
При этом источники подчеркивают, что подобная мера вступит в силу, только если ЕС не сможет добиться успеха в снижении американских пошлин.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары из США в случае провала переговоров
Вчера, 17:10
 
ЭкономикаБизнесСШАКИТАЙДональд ТрампЕСBoeingFinancial Times
 
 
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