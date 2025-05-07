https://1prime.ru/20250507/smi-857364460.html

СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль

СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль - 07.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль

Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов,... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:33+0300

2025-05-07T14:33+0300

2025-05-07T14:33+0300

технологии

сша

тулси габбард

signal

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов, нарушая базовые принципы кибербезопасности, сообщает журнал WIRED со ссылкой на утекшие базы данных, проанализированные аналитическими компаниями District4Labs и Constella Intelligence. "Тулси Габбард, директор национальной разведки, использовала один и тот же легко подбираемый пароль в разных онлайн-аккаунтах в течение нескольких лет", — пишет WIRED. Согласно публикации, один и тот же пароль фигурировал в нескольких утечках с 2012 по 2019 годы и использовался в привязке к личной почте, Dropbox, LinkedIn, MyFitnessPal и другим сервисам. WIRED подчеркивает, что доказательств использования этого пароля в правительственных системах нет. Пресс-секретарь Габбард Оливия Коулман в комментарии изданию заявила, что данные утечек относятся к давнему периоду, поэтому пароли с тех пор неоднократно менялись. Отдельное внимание журнал уделяет тому, что пароли, фигурирующие в утечках, содержали слово "shraddha", что, предположительно, связано с религиозной принадлежностью Габбард. Согласно расследованию газеты Wall Street Journal, Габбард якобы состояла в религиозной организации Фонд науки идентичности (Science of Identity Foundation), которую бывшие участники описывали как секту. По их словам, при вступлении она могла получить духовное имя Шраддха Даси. Однако в аппарате директора нацразведки в ответ на запрос WIRED подчеркнули, что Габбард никогда не имела отношения к этой организации.

https://1prime.ru/20250506/smi-857310704.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, тулси габбард, signal