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СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль
СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль - 07.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль
Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:33+0300
2025-05-07T14:33+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов, нарушая базовые принципы кибербезопасности, сообщает журнал WIRED со ссылкой на утекшие базы данных, проанализированные аналитическими компаниями District4Labs и Constella Intelligence. "Тулси Габбард, директор национальной разведки, использовала один и тот же легко подбираемый пароль в разных онлайн-аккаунтах в течение нескольких лет", — пишет WIRED. Согласно публикации, один и тот же пароль фигурировал в нескольких утечках с 2012 по 2019 годы и использовался в привязке к личной почте, Dropbox, LinkedIn, MyFitnessPal и другим сервисам. WIRED подчеркивает, что доказательств использования этого пароля в правительственных системах нет. Пресс-секретарь Габбард Оливия Коулман в комментарии изданию заявила, что данные утечек относятся к давнему периоду, поэтому пароли с тех пор неоднократно менялись. Отдельное внимание журнал уделяет тому, что пароли, фигурирующие в утечках, содержали слово "shraddha", что, предположительно, связано с религиозной принадлежностью Габбард. Согласно расследованию газеты Wall Street Journal, Габбард якобы состояла в религиозной организации Фонд науки идентичности (Science of Identity Foundation), которую бывшие участники описывали как секту. По их словам, при вступлении она могла получить духовное имя Шраддха Даси. Однако в аппарате директора нацразведки в ответ на запрос WIRED подчеркнули, что Габбард никогда не имела отношения к этой организации.
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Технологии, США, Тулси Габбард, Signal
СМИ: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль
WIRED: глава разведки США годами использовала один и тот же ненадежный пароль
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард в течение нескольких лет использовала один и тот же слабый пароль для различных личных онлайн-аккаунтов, нарушая базовые принципы кибербезопасности, сообщает журнал WIRED со ссылкой на утекшие базы данных, проанализированные аналитическими компаниями District4Labs и Constella Intelligence.
"Тулси Габбард, директор национальной разведки, использовала один и тот же легко подбираемый пароль в разных онлайн-аккаунтах в течение нескольких лет", — пишет WIRED.
Согласно публикации, один и тот же пароль фигурировал в нескольких утечках с 2012 по 2019 годы и использовался в привязке к личной почте, Dropbox, LinkedIn, MyFitnessPal и другим сервисам. WIRED подчеркивает, что доказательств использования этого пароля в правительственных системах нет.
Пресс-секретарь Габбард Оливия Коулман в комментарии изданию заявила, что данные утечек относятся к давнему периоду, поэтому пароли с тех пор неоднократно менялись.
Отдельное внимание журнал уделяет тому, что пароли, фигурирующие в утечках, содержали слово "shraddha", что, предположительно, связано с религиозной принадлежностью Габбард. Согласно расследованию газеты Wall Street Journal, Габбард якобы состояла в религиозной организации Фонд науки идентичности (Science of Identity Foundation), которую бывшие участники описывали как секту. По их словам, при вступлении она могла получить духовное имя Шраддха Даси. Однако в аппарате директора нацразведки в ответ на запрос WIRED подчеркнули, что Габбард никогда не имела отношения к этой организации.
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