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СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с препятствиями
СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с препятствиями - 07.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с препятствиями
План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T15:59+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих контрактов, передает агентство Bloomberg. Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года. "ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты... Для газовых трейдеров в дорожной карте (ЕС - ред.), опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована", - говорится в публикации. Европе, пишет агентство, также придется искать партнеров для замещения российского газа в Катаре, Канаде или Африке - при этом США исключается из списка "надежных" потенциальных партнеров из-за набирающей обороты торговой войны и введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин против зарубежья. Кроме того, ряд отраслей европейской промышленности призывает к восстановлению закупки российского газа на фоне возможного достижения мирного урегулирования украинского конфликта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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газ, москва, рф, венгрия, дональд трамп, ес
Энергетика, Газ, МОСКВА, РФ, ВЕНГРИЯ, Дональд Трамп, ЕС
СМИ: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с препятствиями
Bloomberg: план ЕС по отказу от российского газа столкнулся с проблемами реализации
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих контрактов, передает агентство Bloomberg
.
Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года.
"ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты... Для газовых трейдеров в дорожной карте (ЕС - ред.), опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована", - говорится в публикации.
Европе, пишет агентство, также придется искать партнеров для замещения российского газа в Катаре, Канаде или Африке - при этом США исключается из списка "надежных" потенциальных партнеров из-за набирающей обороты торговой войны и введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин против зарубежья. Кроме того, ряд отраслей европейской промышленности призывает к восстановлению закупки российского газа на фоне возможного достижения мирного урегулирования украинского конфликта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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