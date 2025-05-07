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Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 07.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 07.05.2025, ПРАЙМ
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:25+0300
2025-05-07T16:25+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
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россия, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
16:25 07.05.2025
 
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Андрей Александров
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
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3 мая, 15:11
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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