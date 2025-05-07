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Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 07.05.2025, ПРАЙМ

Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:25+0300

2025-05-07T16:25+0300

2025-05-07T16:25+0300

экономика

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.

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россия, москва, михаил мишустин