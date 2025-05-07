https://1prime.ru/20250507/sotrudnichestvo-857370189.html
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 07.05.2025, ПРАЙМ
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T16:25+0300
2025-05-07T16:25+0300
2025-05-07T16:25+0300
экономика
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_0:166:2969:1836_1920x0_80_0_0_5dd582d8c2bb792fb9b01a1dee70b4bd.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении. Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
https://1prime.ru/20250503/obedinenie-857243559.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76200/80/762008017_150:0:2817:2000_1920x0_80_0_0_0c4eb686d1c465f5ac6a774e75827056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
Премьеры России и Белоруссии обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торгово-экономическое сотрудничество
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество двух стран, также главы правительств обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Александром Турчиным. Главы правительств обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне... обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики и промышленности, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.
Главы правительств особо отметили важность углубления интеграционного взаимодействия в Союзном государстве.
"Союз Украины с РФ и Белоруссией". В Раде выдвинули интересное предложение