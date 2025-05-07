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Соцфонд назвал средний размер выплат за счет пенсионных накоплений
Соцфонд назвал средний размер выплат за счет пенсионных накоплений - 07.05.2025, ПРАЙМ
Соцфонд назвал средний размер выплат за счет пенсионных накоплений
Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T03:00+0300
2025-05-07T03:00+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно.
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финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
Соцфонд назвал средний размер выплат за счет пенсионных накоплений
Соцфонд: средний размер выплат за счет пенсионных накоплений составил 1,6 тысячи рублей
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Средний размер выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил чуть более 1,6 тысячи рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.
Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно.