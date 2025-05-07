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Конфликт Индии и Пакистана может привести к сбоям в алмазной индустрии

Конфликт Индии и Пакистана может привести к сбоям в алмазной индустрии - 07.05.2025, ПРАЙМ

Конфликт Индии и Пакистана может привести к сбоям в алмазной индустрии

Если конфликт между Индией и Пакистаном продолжит усиливаться, то это может привести к сбоям в алмазной индустрии, поскольку Нью-Дели является очень заметным... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T15:21+0300

2025-05-07T15:21+0300

2025-05-07T15:21+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Если конфликт между Индией и Пакистаном продолжит усиливаться, то это может привести к сбоям в алмазной индустрии, поскольку Нью-Дели является очень заметным игроком на рынке драгоценных камней в мире, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы и Кимберлийского процесса. По данным Кимберлийского процесса, Индия является крупнейшим импортером алмазов и одним из крупнейших их экспортеров. Согласно данным индийской статслужбы, в основном Нью-Дели закупает необработанные алмазы, а продает уже обработанные. Так, по итогам 2024 года Индия импортировала алмазов на 17,8 миллиарда долларов. Больше всего среди них было непромышленных необработанных камней - на 11,6 миллиарда, а также непромышленных обработанных камней - на 5,9 миллиарда. Закупки несортированных составили 188,4 миллиона, а промышленных необработанных - 172,1 миллиона. В свою очередь индийский экспорт алмазов составил 14,4 миллиарда долларов. Самую большую долю в нем заняли непромышленные обработанные алмазы - 13,7 миллиарда долларов. Также Нью-Дели продавал непромышленные необработанные алмазы - на 670 миллионов долларов, промышленные необработанные - на 6,1 миллиона и в небольших объемах несортированные и промышленные обработанные. Больше всего алмазов Индия в прошлом году купила у ОАЭ - на 7,95 миллиарда долларов, США - на 2,6 миллиарда, Гонконга - 2,4 миллиарда, Бельгии - 2,2 миллиарда и России - 663,8 миллиона. Основные экспортные потоки пришлись на США (4,9 миллиарда долларов), Гонконг (3,5 миллиарда), ОАЭ (1,95 миллиарда), Бельгию (1,7 миллиарда) и Израиль (571,5 миллиона). В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран.Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту и что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

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промышленность, мировая экономика, индия, пакистан, оаэ, мид