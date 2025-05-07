https://1prime.ru/20250507/stavka-857364160.html

Ставка RUONIA снизилась до 20,57%

Ставка RUONIA снизилась до 20,57% - 07.05.2025, ПРАЙМ

Ставка RUONIA снизилась до 20,57%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 мая, снизилась на 0,08... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T14:31+0300

2025-05-07T14:31+0300

2025-05-07T14:31+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 6 мая, снизилась на 0,08 процентного пункта и составила 20,57%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 513,37 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

https://1prime.ru/20250507/tsb-857352328.html

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финансы, банки, банк россия