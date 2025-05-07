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Стивен Уиткофф приведен к присяге спецпосланника США по Ближнему Востоку - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Стивен Уиткофф приведен к присяге спецпосланника США по Ближнему Востоку
Стивен Уиткофф приведен к присяге спецпосланника США по Ближнему Востоку - 07.05.2025, ПРАЙМ
Стивен Уиткофф приведен к присяге спецпосланника США по Ближнему Востоку
Стивен Уиткофф во вторник вечером по восточному времени официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T01:32+0300
2025-05-07T01:32+0300
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дональд трамп
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Стивен Уиткофф во вторник вечером по восточному времени официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио. "Теперь Стив использует свои таланты для работы на Америку в качестве специального посланника Соединенных Штатах и добивается большого прогресса. Нашей стране повезло иметь переговорщика с таким мастерством и опытом, который действительно бескорыстно подходит к делу", - заявил Трамп. Трансляцию вели американские телеканалы. Глава Белого дома добавил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана. "Он неустанно трудится, чтобы положить конец кровавым и разрушительным конфликтам, в частности с Россией и Украиной… мы хотим, чтобы это завершилось", - отметил Трамп. Американский лидер также указал, что в роли спецпосланника Уиткофф подотчетен глава госдепартамента США. "Стив отчитывается перед Марко (государственный секретарь Рубио - ред.). Я сказал: "Стив, ты лучше делай хорошую работу с Марко". Он уволит тебя так жестко, ты не представляешь", - отметил Трамп.
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общество , мировая экономика, сша, ближний восток, газа, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Газа, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марко Рубио
01:32 07.05.2025
 
Стивен Уиткофф приведен к присяге спецпосланника США по Ближнему Востоку

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф официально приведен к присяге

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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. Стивен Уиткофф во вторник вечером по восточному времени официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио.
"Теперь Стив использует свои таланты для работы на Америку в качестве специального посланника Соединенных Штатах и добивается большого прогресса. Нашей стране повезло иметь переговорщика с таким мастерством и опытом, который действительно бескорыстно подходит к делу", - заявил Трамп.
Трансляцию вели американские телеканалы.
Глава Белого дома добавил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.
"Он неустанно трудится, чтобы положить конец кровавым и разрушительным конфликтам, в частности с Россией и Украиной… мы хотим, чтобы это завершилось", - отметил Трамп.
Американский лидер также указал, что в роли спецпосланника Уиткофф подотчетен глава госдепартамента США.
"Стив отчитывается перед Марко (государственный секретарь Рубио - ред.). Я сказал: "Стив, ты лучше делай хорошую работу с Марко". Он уволит тебя так жестко, ты не представляешь", - отметил Трамп.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКГазаДональд ТрампСтив УиткоффМарко Рубио
 
 
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