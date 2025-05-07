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Суд взыскал с ОАК более 35 миллионов рублей
Суд взыскал с ОАК более 35 миллионов рублей - 07.05.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с ОАК более 35 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Торговый дом "Корпорация ВСМПО-Ависма" взыскал более 35 миллионов рублей с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T14:10+0300
2025-05-07T14:10+0300
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Торговый дом "Корпорация ВСМПО-Ависма" взыскал более 35 миллионов рублей с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех), говорится в опубликованном решении суда. Суд установил, что в 2017 году истец и АО "Компания "Сухой", правопреемником которого впоследствии стала ОАК, заключили контракт на поставку продукции корпорации "ВСМПО-Ависма". Количество и номенклатура поставляемых изделий, цена и сроки поставки определялись сторонами в соответствующих приложениях к договору. Готовая продукция была передана покупателю в июне 2024 года и принята им без каких-либо замечаний по количеству и качеству, отметил суд. При этом счет на сумму более 33 миллионов рублей, выставленный поставщиком, не был оплачен вплоть до рассмотрения иска. Суд полностью взыскал с ответчика долг, а также неустойку за просрочку оплаты. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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финансы, россия, москва, ростех, оак
Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Ростех, ОАК
Суд взыскал с ОАК более 35 миллионов рублей
Суд взыскал 35 миллионов рублей с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Торговый дом "Корпорация ВСМПО-Ависма" взыскал более 35 миллионов рублей с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех), говорится в опубликованном решении суда.
Суд установил, что в 2017 году истец и АО "Компания "Сухой", правопреемником которого впоследствии стала ОАК, заключили контракт на поставку продукции корпорации "ВСМПО-Ависма". Количество и номенклатура поставляемых изделий, цена и сроки поставки определялись сторонами в соответствующих приложениях к договору.
Готовая продукция была передана покупателю в июне 2024 года и принята им без каких-либо замечаний по количеству и качеству, отметил суд. При этом счет на сумму более 33 миллионов рублей, выставленный поставщиком, не был оплачен вплоть до рассмотрения иска. Суд полностью взыскал с ответчика долг, а также неустойку за просрочку оплаты.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации крупнейших самолетостроительных активов России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют все работы по созданию и поддержанию полного жизненного цикла авиационной техники.
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