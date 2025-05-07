https://1prime.ru/20250507/tk-857343644.html

Сайт ТК "Гранд Сервис Экспресс" испытывает пиковые нагрузки

Сайт ТК "Гранд Сервис Экспресс" испытывает пиковые нагрузки - 07.05.2025, ПРАЙМ

Сайт ТК "Гранд Сервис Экспресс" испытывает пиковые нагрузки

Пиковые нагрузки испытывает сайт компании АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" в 8.00 мск, когда открывается продажа билетов на поезда в Крым и другие направления на... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T07:33+0300

2025-05-07T07:33+0300

2025-05-07T07:33+0300

бизнес

россия

крым

симферополь

москва

гранд сервис экспресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857343644.jpg?1746592382

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Пиковые нагрузки испытывает сайт компании АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" в 8.00 мск, когда открывается продажа билетов на поезда в Крым и другие направления на новые даты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Открытие продажи билетов на глубину 90 дней происходит в 8 утра (по московскому времени), соответственно, количество запросов на сайте увеличивается и возникает пиковая нагрузка. По нашим метрикам в пике нагрузка увеличивается в 40 раз по некоторым показателям в сравнении со средними значениями. Мы со своей стороны анализируем ситуацию и делаем все возможное, чтобы увеличивать пропускную способность", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос РИА Новости о наблюдаемых в это время перебоях в работе сайта и сервиса покупки билетов. Такие ситуации возникают при покупке билетов на выездные дни (отправление по пятницам и субботам), сообщили в компании. При покупке билетов отправлением в будние дни, как правило, таких ситуаций нет. В компании рекомендовали пассажирам планировать отпуска в разные дни недели, что дешевле и упрощает бронирования отелей. На среду, 7 мая будет открыта продажа билетов до 4 августа, сообщили в компании. На данный момент загрузка поездов ГСЭ составляет 62%, больше всего билетов продано в самый доступный класс плацкарт - 60%. В купе продано 39%, в СВ и люкс – 1%. Наиболее популярными у пассажиров поездами "Гранд Сервис Экспресс" в предстоящем летнем сезоне стали поезда №91/92 Москва-Севастополь, №7/8 Санкт-Петербург-Севастополь и поезд №27/28 Москва-Симферополь, сообщили РИА Новости в компании. В курортный сезон 2025 года (май-сентябрь) в сторону полуострова Крым будут курсировать 21 пара поездов и 3 прицепные группы, отметили в "Гранд Сервис Экспресс". Из Москвы в Крым будут курсировать 8 поездов (из них 5 ежедневно). В курортный сезон из столицы на полуостров будут ходить два двухэтажных состава. Из Санкт-Петербурга к Чёрному и Азовскому морям можно будет добраться на 3 поездах (из них 2 ежедневно). Ещё 10 поездов поедут из других регионов.

крым

симферополь

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крым, симферополь, москва, гранд сервис экспресс