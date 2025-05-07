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Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%
Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась -... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:16+0300
2025-05-07T10:16+0300
экономика
jti
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась - на 0,1% в годовом выражении и составила 157,48 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов), находясь чуть выше показателя первого квартала предыдущего года, следует из отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 15,3% в годовом выражении, до 248,758 миллиарда иен (1,71 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 88,68 иены (0,61 доллара) с 88,57 иены год назад. Выручка за квартал поднялась на 11,7% год к году - до 826,981 миллиарда иен (5,7 миллиардов долларов). Компания ожидает по итогам текущего года получить чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 450 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов), выручку - в 3,273 триллиона иен (22,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности. Прогнозы совпали с февральскими ожиданиями. Общий объем отгрузок продукции компании в Россию сократился на 1,6%, рыночная доля JTI в стране снизилась в годовом выражении на 0,4 процентного пункта, до 36,8%, говорится в релизе. Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 46 тысяч сотрудников.
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jti
Экономика, JTI
10:16 07.05.2025
 
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%

Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале 2025 года выросла на 0,1%

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась - на 0,1% в годовом выражении и составила 157,48 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов), находясь чуть выше показателя первого квартала предыдущего года, следует из отчетности компании.
Операционная прибыль выросла на 15,3% в годовом выражении, до 248,758 миллиарда иен (1,71 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 88,68 иены (0,61 доллара) с 88,57 иены год назад. Выручка за квартал поднялась на 11,7% год к году - до 826,981 миллиарда иен (5,7 миллиардов долларов).
Компания ожидает по итогам текущего года получить чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 450 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов), выручку - в 3,273 триллиона иен (22,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности. Прогнозы совпали с февральскими ожиданиями.
Общий объем отгрузок продукции компании в Россию сократился на 1,6%, рыночная доля JTI в стране снизилась в годовом выражении на 0,4 процентного пункта, до 36,8%, говорится в релизе.
Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 46 тысяч сотрудников.
%BMW - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
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ЭкономикаJTI
 
 
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