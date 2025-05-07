https://1prime.ru/20250507/tobacco--857350169.html
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1% - 07.05.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%
Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась -... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T10:16+0300
2025-05-07T10:16+0300
2025-05-07T10:16+0300
экономика
jti
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/04/826470473_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d805a993347611ac0c94eff4f8620790.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась - на 0,1% в годовом выражении и составила 157,48 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов), находясь чуть выше показателя первого квартала предыдущего года, следует из отчетности компании. Операционная прибыль выросла на 15,3% в годовом выражении, до 248,758 миллиарда иен (1,71 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 88,68 иены (0,61 доллара) с 88,57 иены год назад. Выручка за квартал поднялась на 11,7% год к году - до 826,981 миллиарда иен (5,7 миллиардов долларов). Компания ожидает по итогам текущего года получить чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 450 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов), выручку - в 3,273 триллиона иен (22,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности. Прогнозы совпали с февральскими ожиданиями. Общий объем отгрузок продукции компании в Россию сократился на 1,6%, рыночная доля JTI в стране снизилась в годовом выражении на 0,4 процентного пункта, до 36,8%, говорится в релизе. Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 46 тысяч сотрудников.
https://1prime.ru/20250507/bmw--857349050.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82647/04/826470473_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83a4422466fb396c559f1e0b18939bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
jti
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале выросла на 0,1%
Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале 2025 года выросла на 0,1%
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий, Japan Tobacco International (JTI), в первом квартале 2025 года незначительно увеличилась - на 0,1% в годовом выражении и составила 157,48 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов), находясь чуть выше показателя первого квартала предыдущего года, следует из отчетности компании.
Операционная прибыль выросла на 15,3% в годовом выражении, до 248,758 миллиарда иен (1,71 миллиарда долларов). Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 88,68 иены (0,61 доллара) с 88,57 иены год назад. Выручка за квартал поднялась на 11,7% год к году - до 826,981 миллиарда иен (5,7 миллиардов долларов).
Компания ожидает по итогам текущего года получить чистую прибыль, приходящуюся на компанию, в 450 миллиардов иен (3,1 миллиарда долларов), выручку - в 3,273 триллиона иен (22,4 миллиарда долларов), говорится в отчетности. Прогнозы совпали с февральскими ожиданиями.
Общий объем отгрузок продукции компании в Россию сократился на 1,6%, рыночная доля JTI в стране снизилась в годовом выражении на 0,4 процентного пункта, до 36,8%, говорится в релизе.
Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 46 тысяч сотрудников.
Чистая прибыль BMW в I квартале сократилась на 26,4%