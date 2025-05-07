https://1prime.ru/20250507/torgovlya-857360325.html

В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной

В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной - 07.05.2025, ПРАЙМ

В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной

Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:22+0300

2025-05-07T13:22+0300

2025-05-07T13:22+0300

экономика

украина

польша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/04/841260411_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a0c288823555d66a8f55f79e2ed4e92b.jpg

ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. "Уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года", - заявил в сейме Польши депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович. "Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение", - заявил он. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

https://1prime.ru/20250507/ukraina-857344934.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, ес