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В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной - 07.05.2025, ПРАЙМ
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В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной
В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной - 07.05.2025, ПРАЙМ
В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной
Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:22+0300
2025-05-07T13:22+0300
экономика
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной. "Уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года", - заявил в сейме Польши депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович. "Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение", - заявил он. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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украина, польша, ес
Экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЕС
13:22 07.05.2025
 
В Польше потребовали заблокировать продление свободной торговли с Украиной

В Польше требуют заблокировать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польские националисты требуют от правительства заблокировать продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной.
"Уже 8 мая Европейский парламент должен в первом чтении принять предложение Европейской комиссии, которое предусматривает продление беспошлинной торговли с Украиной до 2028 года", - заявил в сейме Польши депутат от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Витольд Туманович.
"Мы требуем, чтобы на такие соглашения было наложено вето. Я бы хотел знать, какие действия предпринимает правительства для того, чтобы не продолжать это разорительное соглашение", - заявил он.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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