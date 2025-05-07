Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив - 07.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250507/tramp-857355756.html
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив - 07.05.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив
Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:13+0300
2025-05-07T12:13+0300
политика
финансы
иран
сша
персидский залив
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ТЕГЕРАН, 7 мая - ПРАЙМ. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. "Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X. По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.
https://1prime.ru/20250506/pezeshkian-857315177.html
иран
сша
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, мид
Политика, Финансы, ИРАН, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп, МИД
12:13 07.05.2025
 
МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив

МИД Ирана назвал планы Трампа переименовать Персидский залив в Арабский враждебным шагом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 7 мая - ПРАЙМ. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.
"Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X.
По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Президент Ирана тепло поздравил Путина и россиян с 80-летием Победы
Вчера, 13:30
 
ПолитикаФинансыИРАНСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала