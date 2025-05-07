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МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив

МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив - 07.05.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана раскритиковал планы Трампа переименовать Персидский залив

Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T12:13+0300

2025-05-07T12:13+0300

2025-05-07T12:13+0300

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ТЕГЕРАН, 7 мая - ПРАЙМ. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским. "Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X. По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.

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финансы, иран, сша, персидский залив, дональд трамп, мид