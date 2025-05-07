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Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны

Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны - 07.05.2025, ПРАЙМ

Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны

Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от глобального лидерства США и тем самым подрывает международный порядок, сформировавшийся после... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T13:37+0300

2025-05-07T13:37+0300

2025-05-07T13:37+0300

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от глобального лидерства США и тем самым подрывает международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, таким мнением делится журнал Foreign Affairs. "Администрация Трампа, тем временем, похоже, отказывается от глобального лидерства США в состоянии смятения и истерики. Восемьдесят лет назад окончание Второй мировой войны проложило путь к новому международному порядку, основанному на уважении к национальному суверенитету и границам", — пишет журнал. Издание отмечает, что кризис международной системы вызван не только действиями США, но и "европейской самодовольностью". В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, foreign affairs, nbc