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Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны
Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны - 07.05.2025, ПРАЙМ
Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны
Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от глобального лидерства США и тем самым подрывает международный порядок, сформировавшийся после... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T13:37+0300
2025-05-07T13:37+0300
политика
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от глобального лидерства США и тем самым подрывает международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, таким мнением делится журнал Foreign Affairs. "Администрация Трампа, тем временем, похоже, отказывается от глобального лидерства США в состоянии смятения и истерики. Восемьдесят лет назад окончание Второй мировой войны проложило путь к новому международному порядку, основанному на уважении к национальному суверенитету и границам", — пишет журнал. Издание отмечает, что кризис международной системы вызван не только действиями США, но и "европейской самодовольностью". В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, европа, дональд трамп, пит хегсет, нато, foreign affairs, nbc
Политика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Foreign Affairs, NBC
13:37 07.05.2025
 
Трампа обвинили в подрыве порядка, созданного после Второй мировой войны

Foreign Affairs: администрация Трампа подрывает международный порядок

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа отказывается от глобального лидерства США и тем самым подрывает международный порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, таким мнением делится журнал Foreign Affairs.
"Администрация Трампа, тем временем, похоже, отказывается от глобального лидерства США в состоянии смятения и истерики. Восемьдесят лет назад окончание Второй мировой войны проложило путь к новому международному порядку, основанному на уважении к национальному суверенитету и границам", — пишет журнал.
Издание отмечает, что кризис международной системы вызван не только действиями США, но и "европейской самодовольностью".
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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ПолитикаСШАЕВРОПАДональд ТрампПит ХегсетНАТОForeign AffairsNBC
 
 
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