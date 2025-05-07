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Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне - 07.05.2025, ПРАЙМ
Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, где объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших,... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T18:59+0300
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ВАШИНГТОН, 7 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, где объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, которые защищали свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать её перед лицом всех угроз. "Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества", — указывается в документе. Американский лидер отметил, что его страна вступила во Вторую мировую войну после нападения Японии на Перл-Харбор, и свыше 250 тысяч граждан США погибли в борьбе с нацистским режимом. "Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — отметил Трамп. Глава Белого дома назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции нацистской Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу". "Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Моё главное наследие — быть миротворцем", — отметил Трамп. В прокламации указывается, что народ США "воздаёт дань памяти всем, кто погиб, и возобновляет обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира".
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
18:59 07.05.2025
 
Трамп провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Трамп официально провозгласил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 7 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, где объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, которые защищали свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать её перед лицом всех угроз.
"Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества", — указывается в документе.
Американский лидер отметил, что его страна вступила во Вторую мировую войну после нападения Японии на Перл-Харбор, и свыше 250 тысяч граждан США погибли в борьбе с нацистским режимом.
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"Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — отметил Трамп.
Глава Белого дома назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции нацистской Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".
"Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Моё главное наследие — быть миротворцем", — отметил Трамп.
В прокламации указывается, что народ США "воздаёт дань памяти всем, кто погиб, и возобновляет обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира".
 
СШАДональд Трамп
 
 
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