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ЦБ 6 мая продал на внутреннем рынке юани на 21 миллиард рублей
ЦБ 6 мая продал на внутреннем рынке юани на 21 миллиард рублей - 07.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ 6 мая продал на внутреннем рынке юани на 21 миллиард рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 6 мая составил 21 миллиард рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T11:03+0300
2025-05-07T11:03+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 6 мая составил 21 миллиард рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Биржи Китая не работали с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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финансы, рынки, банки, рф, китай, минфин, фнб, банк россии
Банк России, Финансы, Рынки, Банки, РФ, КИТАЙ, Минфин, ФНБ, Банк России
ЦБ 6 мая продал на внутреннем рынке юани на 21 миллиард рублей
ЦБ с расчетами 6 мая продал на внутреннем рынке юани на 21 миллиард рублей
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 6 мая составил 21 миллиард рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Биржи Китая не работали с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 апреля по 12 мая направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ 5 мая не проводил расчетов по операциям с юанем на внутреннем рынке