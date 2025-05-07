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ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении

ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении - 07.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 30 апреля увеличилась до 18,133 триллиона рублей с 18,042 триллиона на 25 апреля, сообщил Банк России. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T11:18+0300

2025-05-07T11:18+0300

2025-05-07T11:18+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 30 апреля увеличилась до 18,133 триллиона рублей с 18,042 триллиона на 25 апреля, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 91 миллиард рублей, или на 0,5%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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финансы