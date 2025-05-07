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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая - 07.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с 8 мая, снизился на 3,36 копейки, до 11,1819 рубля, доллара - на 10,32 копейки, до 80,8612 рубля, курс евро... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T17:30+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с 8 мая, снизился на 3,36 копейки, до 11,1819 рубля, доллара - на 10,32 копейки, до 80,8612 рубля, курс евро вырос на 22,7 копейки, до 92,1439 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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рынок, рф, банк россии
Банк России, Рынок, РФ, Банк России
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 8 мая
Официальный курс юаня на четверг - 11,18 руб, доллара - 80,86 руб, евро - 92,14 руб
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с 8 мая, снизился на 3,36 копейки, до 11,1819 рубля, доллара - на 10,32 копейки, до 80,8612 рубля, курс евро вырос на 22,7 копейки, до 92,1439 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Юань днем почти компенсировал снижение к рублю на Мосбирже