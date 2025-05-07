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Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2" - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"
Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:36+0300
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энергетика
россия
газ
сергей цивилев
монголия
китай
сила сибири 2
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. "Сейчас обсуждается в том числе этот вариант прохода через Монголию", - сказал Цивилев журналистам. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
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россия, газ, сергей цивилев, монголия, китай, сила сибири 2, газопровод "сила сибири"
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Сергей Цивилев, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2, Газопровод "Сила Сибири"
22:36 07.05.2025
 
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"

Министр энергетики РФ рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии.
"Сейчас обсуждается в том числе этот вариант прохода через Монголию", - сказал Цивилев журналистам.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
4 апреля, 09:41
 
ЭнергетикаРОССИЯГазСергей ЦивилевМОНГОЛИЯКИТАЙСила Сибири 2Газопровод "Сила Сибири"
 
 
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