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Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2" - 07.05.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"
Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T22:36+0300
2025-05-07T22:36+0300
2025-05-07T22:36+0300
энергетика
россия
газ
сергей цивилев
монголия
китай
сила сибири 2
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. "Сейчас обсуждается в том числе этот вариант прохода через Монголию", - сказал Цивилев журналистам. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.
https://1prime.ru/20250404/gazprom-856374647.html
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Энергетика, РОССИЯ, Газ, Сергей Цивилев, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2, Газопровод "Сила Сибири"
Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"
Министр энергетики РФ рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"