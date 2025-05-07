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Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"

Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2" - 07.05.2025, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о вариантах прокладки газопровода "Сила Сибири 2"

Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T22:36+0300

2025-05-07T22:36+0300

2025-05-07T22:36+0300

энергетика

россия

газ

сергей цивилев

монголия

китай

сила сибири 2

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что в настоящее время обсуждается вариант прокладки газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. "Сейчас обсуждается в том числе этот вариант прохода через Монголию", - сказал Цивилев журналистам. "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год.

https://1prime.ru/20250404/gazprom-856374647.html

монголия

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россия, газ, сергей цивилев, монголия, китай, сила сибири 2, газопровод "сила сибири"