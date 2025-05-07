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В ЦРПТ рассказали о введении разрешительного режима на кассах

В ЦРПТ рассказали о введении разрешительного режима на кассах - 07.05.2025, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали о введении разрешительного режима на кассах

Разрешительный режим на кассах в России со временем должен распространиться на все категории товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:18+0300

2025-05-07T04:18+0300

2025-05-07T04:18+0300

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Разрешительный режим на кассах в России со временем должен распространиться на все категории товаров, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки "Честный знак", Михаил Дубин. "Как нам обозначают цель: под разрешительный режим должны попасть все товары. Поэтому постепенно список расширяется. Например, с 1 июня под режим попадают лекарства, с 1 сентября – ветеринарные препараты и велосипеды. Это непрерывный процесс", - отметил Дубин. Он добавил также, что маркировка всегда внедряется поэтапно, чтобы не создавать проблем для бизнеса, чтобы не было сложностей с товарооборотом в процессе, и чтобы добиться максимального экономического эффекта. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции. Также в стране с апреля 2024 года на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный система не даст покупателю приобрести его. Механизм в настоящее время охватывает 14 товарных групп.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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