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Дачников предупредили о вредном цветке, за который могут посадить - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Дачников предупредили о вредном цветке, за который могут посадить
Дачников предупредили о вредном цветке, за который могут посадить - 07.05.2025, ПРАЙМ
Дачников предупредили о вредном цветке, за который могут посадить
Далеко не все красивые цветы, которые дачники привычно высаживают на своем участке, разрешены для культивирования. Нарушение грозит серьезным наказанием вплоть... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T03:03+0300
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цветы
цветочный бизнес
бизнес
общество
наталья свечникова
рэу им. г.в.плеханова
дача
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Далеко не все красивые цветы, которые дачники привычно высаживают на своем участке, разрешены для культивирования. Нарушение грозит серьезным наказанием вплоть до уголовного, рассказала агентству “Прайм” Наталья Свечникова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.“Так, с 2024 года правительство РФ внесло в Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю, ипомею трехцветную, семена которой содержат запрещенное вещество эргин”, - рассказала она.Выращивание данного растения подпадает под государственный контроль, и, в случае выявления более 10 вьюнов ипомеи на участке , физические лица в соответствии с законом понесут наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере 5 тысяч рублей.Штраф для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей. Физическому лицу грозит уголовная ответственность, если количество вьюнов ипомеи на участке превышает 100, в виде лишения свободы на срок до двух лет.Следует отметить, что за хранение семян ипомеи трехцветной также введено уголовное наказание.При этом для суда важно, было растение посажено специально и культивировалось или выросло самосевом. Но и в последнем случае граждане, являющиеся владельцами участка, обязаны уничтожить растения. Юрист советует дачникам внимательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к своевременной прополке того, что растет само по себе.
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цветы, цветочный бизнес, бизнес, общество , наталья свечникова, рэу им. г.в.плеханова, дача
цветы, цветочный бизнес, Бизнес, Общество , Наталья Свечникова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, дача
03:03 07.05.2025
 
Дачников предупредили о вредном цветке, за который могут посадить

Юрист Свечникова: выращивание на даче ипомеи трехцветной запрещено

© CC BY 3.0 / KevinTernesИпомея трёхцветная
Ипомея трёхцветная - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© CC BY 3.0 / KevinTernes
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Далеко не все красивые цветы, которые дачники привычно высаживают на своем участке, разрешены для культивирования. Нарушение грозит серьезным наказанием вплоть до уголовного, рассказала агентству “Прайм” Наталья Свечникова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова.
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“Так, с 2024 года правительство РФ внесло в Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю, ипомею трехцветную, семена которой содержат запрещенное вещество эргин”, - рассказала она.
Выращивание данного растения подпадает под государственный контроль, и, в случае выявления более 10 вьюнов ипомеи на участке , физические лица в соответствии с законом понесут наказание в виде ареста на срок до 15 суток или штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Штраф для юридических лиц составляет 300 тысяч рублей. Физическому лицу грозит уголовная ответственность, если количество вьюнов ипомеи на участке превышает 100, в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Следует отметить, что за хранение семян ипомеи трехцветной также введено уголовное наказание.
При этом для суда важно, было растение посажено специально и культивировалось или выросло самосевом. Но и в последнем случае граждане, являющиеся владельцами участка, обязаны уничтожить растения. Юрист советует дачникам внимательнее относиться не только к выбору декоративных растений, но и к своевременной прополке того, что растет само по себе.
 
цветыцветочный бизнесБизнесОбществоНаталья СвечниковаРЭУ им. Г.В.Плехановадача
 
 
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