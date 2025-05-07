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Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин
Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин - 07.05.2025, ПРАЙМ
Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин
Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу между Варшавой и Берлином. | 07.05.2025, ПРАЙМ
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2025-05-07T20:48+0300
экономика
польша
германия
дональд туск
фридрих мерц
железная дорога
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ВАРШАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу между Варшавой и Берлином. "Нужно иметь возможность легче и быстрее передвигаться по железной дороге из Варшавы до Берлина, из Берлина до Варшавы, до Парижа. Я рад, что нам сегодня хватило пяти минут, чтобы сказать друг другу, что высокоскоростная железная дорога должна соединять наши страны", - заявил Туск журналистам после встречи с Мерцем. При этом он заявил, что Польша готова со своей стороны инвестировать в данный проект. "Нам для этого нужны совместные инвестиции, и Польша к этому готова", - сказал Туск.
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польша, германия, дональд туск, фридрих мерц, железная дорога
Экономика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Дональд Туск, Фридрих Мерц, железная дорога
20:48 07.05.2025
 
Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин

Туск предлагает Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу между Варшавой и Берлином.
"Нужно иметь возможность легче и быстрее передвигаться по железной дороге из Варшавы до Берлина, из Берлина до Варшавы, до Парижа. Я рад, что нам сегодня хватило пяти минут, чтобы сказать друг другу, что высокоскоростная железная дорога должна соединять наши страны", - заявил Туск журналистам после встречи с Мерцем.
При этом он заявил, что Польша готова со своей стороны инвестировать в данный проект.
"Нам для этого нужны совместные инвестиции, и Польша к этому готова", - сказал Туск.
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