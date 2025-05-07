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Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин

Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин - 07.05.2025, ПРАЙМ

Туск предложил построить высокоскоростную железную дорогу Варшава-Берлин

Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу между Варшавой и Берлином. | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T20:48+0300

2025-05-07T20:48+0300

2025-05-07T20:48+0300

экономика

польша

германия

дональд туск

фридрих мерц

железная дорога

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ВАРШАВА, 7 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск предлагает новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу построить высокоскоростную железную дорогу между Варшавой и Берлином. "Нужно иметь возможность легче и быстрее передвигаться по железной дороге из Варшавы до Берлина, из Берлина до Варшавы, до Парижа. Я рад, что нам сегодня хватило пяти минут, чтобы сказать друг другу, что высокоскоростная железная дорога должна соединять наши страны", - заявил Туск журналистам после встречи с Мерцем. При этом он заявил, что Польша готова со своей стороны инвестировать в данный проект. "Нам для этого нужны совместные инвестиции, и Польша к этому готова", - сказал Туск.

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польша

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польша, германия, дональд туск, фридрих мерц, железная дорога