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Польша не будет добиваться от Германии военных репараций
Польша не будет добиваться от Германии военных репараций - 07.05.2025, ПРАЙМ
Польша не будет добиваться от Германии военных репараций
Польша отныне не будет добиваться от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава правительства республики Дональд Туск... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T20:54+0300
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польша отныне не будет добиваться от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава правительства республики Дональд Туск журналистам после встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Вы хорошо знаете, что решение о репарациях было принято в коммунистические времена, мы тогда не могли ничего сказать, не мы решали. Компенсировала ли Германия потери Второй мировой войны? Нет. Конечно же нет. Я историк и могу говорить часами как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен", - отметил Туск. "Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами. Я очень хочу сконцентрироваться на том, чтобы Германия и Польша выстраивали свое безопасное будущее. А придет ли когда-то время на настоящие компенсации – увидим", - добавил премьер. Осенью 2022 года польские власти заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В немецком правительстве не раз заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим польским правительством, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от ФРГ закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
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германия, польша, дональд туск, фридрих мерц, репарации
ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Дональд Туск, Фридрих Мерц, репарации
Польша не будет добиваться от Германии военных репараций
Туса: Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за Вторую мировую войну
ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польша отныне не будет добиваться от ФРГ репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил глава правительства республики Дональд Туск журналистам после встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Вы хорошо знаете, что решение о репарациях было принято в коммунистические времена, мы тогда не могли ничего сказать, не мы решали. Компенсировала ли Германия потери Второй мировой войны? Нет. Конечно же нет. Я историк и могу говорить часами как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен", - отметил Туск.
"Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами. Я очень хочу сконцентрироваться на том, чтобы Германия и Польша выстраивали свое безопасное будущее. А придет ли когда-то время на настоящие компенсации – увидим", - добавил премьер.
В Польше рассказали, ради чего откажутся от идеи репараций
Осенью 2022 года польские власти заявили, что требуют от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. В начале октября 2022 года в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота. В немецком правительстве не раз заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим польским правительством, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от ФРГ закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.