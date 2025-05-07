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Финские военные проведут в мае учения неподалеку от границ России

Финские военные проведут в мае учения неподалеку от границ России - 07.05.2025, ПРАЙМ

Финские военные проведут в мае учения неподалеку от границ России

Сухопутные учения с участием 1,3 тысячи военнослужащих и 280 единиц техники пройдут в Финляндии с 12 по 16 мая недалеко от границы с Россией, сообщают финские... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T16:27+0300

2025-05-07T16:27+0300

2025-05-07T16:27+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Сухопутные учения с участием 1,3 тысячи военнослужащих и 280 единиц техники пройдут в Финляндии с 12 по 16 мая недалеко от границы с Россией, сообщают финские сухопутные силы. "Учения подразделений родов войск бригады Кайнуу Metso 1/25 пройдут (на полигоне - ред.) Вуосанка в Кухмо с 12 по 16 мая", - говорится в сообщении. Полигон Вуосанка располагается на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. Как уточняется в сообщении, в учениях примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих подразделений связи, материально-технического обеспечения, пехоты и инженерных войск, пограничный отряд Северной Карелии, а также около 280 единиц техники. По данным финских сухопутных войск, цель учений заключается в обучении военнослужащих вести наступательный, сдерживающий и оборонительный бой. Основное внимание в ходе маневров будет уделено совместным действиям различных уровней командования и родов войск, говорится в сообщении. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, финляндия, швеция, нато