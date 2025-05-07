https://1prime.ru/20250507/ukraina-857344934.html

"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины

"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ

"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины

Многие страны Европы, включая Германию, Данию, Чехию и Польшу, передали Украине технику и боеприпасы, что привело к опустошению собственных складов. Об этом в... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T08:24+0300

2025-05-07T08:24+0300

2025-05-07T08:24+0300

политика

польша

украина

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Многие страны Европы, включая Германию, Данию, Чехию и Польшу, передали Украине технику и боеприпасы, что привело к опустошению собственных складов. Об этом в материале для издания Forsal написал политический обозреватель Славомир Билински."Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов , оставив свои собственные склады практически пустыми", — отметил автор статьи.Обозреватель также заметил, что страны НАТО дорого заплатили за поддержку киевского режима, что в перспективе может привести к неспособности оперативно реагировать на внезапный конфликт.

https://1prime.ru/20250506/smi-857323546.html

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