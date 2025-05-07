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"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ
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"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины
"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины - 07.05.2025, ПРАЙМ
"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины
Многие страны Европы, включая Германию, Данию, Чехию и Польшу, передали Украине технику и боеприпасы, что привело к опустошению собственных складов. Об этом в... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T08:24+0300
2025-05-07T08:24+0300
политика
польша
украина
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Многие страны Европы, включая Германию, Данию, Чехию и Польшу, передали Украине технику и боеприпасы, что привело к опустошению собственных складов. Об этом в материале для издания Forsal написал политический обозреватель Славомир Билински."Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов , оставив свои собственные склады практически пустыми", — отметил автор статьи.Обозреватель также заметил, что страны НАТО дорого заплатили за поддержку киевского режима, что в перспективе может привести к неспособности оперативно реагировать на внезапный конфликт.
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польша, украина
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА
08:24 07.05.2025
 
"Склады опустели". В Польше забили тревогу из-за Украины

Forsal: на складах НАТО почти не осталось боеприпасов из-за помощи Украине

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Многие страны Европы, включая Германию, Данию, Чехию и Польшу, передали Украине технику и боеприпасы, что привело к опустошению собственных складов. Об этом в материале для издания Forsal написал политический обозреватель Славомир Билински.
"Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов , оставив свои собственные склады практически пустыми", — отметил автор статьи.
Обозреватель также заметил, что страны НАТО дорого заплатили за поддержку киевского режима, что в перспективе может привести к неспособности оперативно реагировать на внезапный конфликт.
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