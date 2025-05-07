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Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро с 2022 года - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро с 2022 года
Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро с 2022 года - 07.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро с 2022 года
Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T12:48+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "С началом… (конфликта) в 2022 году Европейский союз и его государства-члены выделили Украине почти 150 миллиардов евро на поддержку, больше, чем любой другой глобальный партнер", - сказал Домбровскис, выступая на пленарной сессии Европейского парламента. Еврокомиссар также выразил готовность ЕК продолжать расширение санкций против России. Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что ЕК в среду представила странам Евросоюза свои предложения по составу нового 17-го по счету пакета антироссийских санкций, который планируется ввести в действие к концу июня этого года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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запад
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запад, москва, сергей лавров, ек, ес
ЗАПАД, МОСКВА, Сергей Лавров, ЕК, ЕС
12:48 07.05.2025
 
Евросоюз выделил Украине 150 миллиардов евро с 2022 года

Домбровскис: ЕС выделил Украине 150 миллиардов евро с начала конфликта

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / nito
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – ПРАЙМ. Поддержка ЕС и отдельных стран сообщества Украине с 2022 года в совокупности составила уже 150 миллиардов евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"С началом… (конфликта) в 2022 году Европейский союз и его государства-члены выделили Украине почти 150 миллиардов евро на поддержку, больше, чем любой другой глобальный партнер", - сказал Домбровскис, выступая на пленарной сессии Европейского парламента.
Еврокомиссар также выразил готовность ЕК продолжать расширение санкций против России.
Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что ЕК в среду представила странам Евросоюза свои предложения по составу нового 17-го по счету пакета антироссийских санкций, который планируется ввести в действие к концу июня этого года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить вступление Украины
10:40
 
ЗАПАДМОСКВАСергей ЛавровЕКЕС
 
 
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